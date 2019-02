Con un pedido de informes por la demora de la ambulancia, se reúne el Concejo

El Concejo Deliberante de Junín realizará hoy, desde el mediodía, una sesión extraordinaria, en la cual se espera que ingrese un pedido de informes del bloque del Frente Renovador sobre el contrato del municipio con la empresa de emergencias médicas Intermed (ver páginas 2 y 3).

Despachos de comisión

A- Por Unanimidad:

1) 4059-1870/18 Convenio de Colaboración con Horizonte.- Legislación, Int. Y Acuerdos; y Pto. Y Hacienda.-

2) 4059-99/19 Lic. Priv. Nº 1/19 – Provisión de materiales eléctricos para alumbrado público.- Legislación, Int. Y Acuerdos; y Pto. Y Hacienda.-

3) 4059-478/19- Lic. Priv. Nº 6/19- Provisión de servidor para Data Center.- Legislación, Int. Y Acuerdos; y Pto. Y Hacienda.-

4) 20-413/18 Autorización venta de fracción de terreno ubicado en Parque Industrial de Fto. “Arturo Frondizi”.- Legislación Int. Y Acuerdos y Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios.-

Departamento Ejecutivo

Nº Expte. Nº Tema: Comisión:

1) 4059-4163/18 Cambio de titularidad de Vivienda Nº 1 de Barrio Autoconstrucción 10 viviendas en Agustina.- Legislación, Int. Y Acuerdos.-

2) 4059-99/19 Lic. Priv. Nº 1/19 – Provisión de materiales eléctricos para alumbrado público.- Legislación, Int. Y Acuerdos; y Presupuesto y Hacienda.-

3) 4059-794/18 Herra Nava, Eugenio Nicolás s/ Cesión de Calle- Partida Nº 054-1379. Legislación, Int. Y Acuerdos, Presupuesto y Hacienda; y Obras, Serv. Públicos, Planeamiento y Tránsito.-

4) 4059-484/19 Proyecto de Ordenanza aprobación convenio con Sociedad de Fomento Bº 11 de Julio por Jardín Maternal Monigote. Legislación, Int. Y Acueros; y Educación y Cultura.-

5) 4059-6327/18 Martínez, Johana ref/ titularidad de terreno identificado catrastalmente como: Circ.XV – Sección K – Chacra 1 – manzana 1AP – Parcela 16 – Cuadrante Noroeste.- Legislación, Int. Y Acuerdos.-

6) 4059-1870/18 Convenio de Cooperación con “Horizonte Asociación de Padres e Hijos Especiales”.- Legislación, Int. Y Acuerdos; Pro.y Hacienda y Educación y Cultura.-

7) 4059-690/19 Grupo Servicios Junín S.A. Solicita espacio en comodato en edificio del Centro Integrador Comunitario Legislación, Int. Y Acuerdos.-

Concejo Deliberante

1) 10-35/19 Proyecto de Ordenanza Instalación de Placa en Conmemoración de la Puesta en Valor y Reapertura del Salón Rojo.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito; y Legislación, Int. Y Acuerdos.-

Bloque de concejales

Unidad Ciudadana

1) 10-07/19 Proyecto de Ordenanza ref/ suspensión de intimaciones por falta de pago de tasas municipales y la consecuente ejecución por vía de apremio.- Legislación, Int.y Acuerdos; y Pto. Y Hacienda.-

2) 10- 11/19 Proyecto de ordenanza declarando ciudadana ilustre de Junín a María Eva Durarte de Perón Legislación, Int. Y Acuerdos.-

3) 10-12/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. el mantenimiento de los cementerios Central y del Oeste.- Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

4) 10-13/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. el desmalezamiento del predio ubicado en Ordiales entre Borchex y Discépolo.- Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.

5) 10-14/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. la preparación de las calles de tierra de los Barrios Los Almendros, Ntra. Sra, de la Merced y Martín Miguel de Güemes.- Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.

6) 10-16/19 Proyecto de Resolución manifestando el rechazo a la Resolución Nº 246 MAGP/18 del Ministerio de Agroindustria y Pesca de la Pcia. De Bs. As.- Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios; Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente; y Leg. Int. Y Acuerdos.-

7) 10-17/19 Proyecto Comunicación dirigido al D.E. solicitando la no aplicación de la Resolución Nº 246 MAGP/18 del Ministerio de Agroindustria y Pesca de la Pcia. De Bs. As.- Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios; Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente; y Leg. Int. Y Acuerdos.-

8) 10-29/19 Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. Municipal y Secretarías correspondientes a fin de que informen e intercedan respecto de los puntos de venta del derecho de estacionamiento medido.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

9) 10-36/19 Proyecto de Resolución declarando la necesidad de que todas las Instituciones Educativas comiencen el ciclo lectivo el día 6 de marzo. Legislación, Interpretación y Acuerdos y Educación y Cultura.

Bloque de concejales del Frente Renovador

1) 10- 09/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. tenga a bien informar actividades y campañas llevadas a cabo para evitar contagio de hantavirus.- Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente; y Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

2) 10-15/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E ref/ realización de tareas varias en el Barrio Evita de esta ciudad.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito; y Seguridad y Defensa Civil.-

3) 10-33/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe sobre contrato con Empresa de Emergencias Médicas.- Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente; y Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

Bloque de concejales

Peronismo Juninense

1) 10-10/19 Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. solicitando medidas para el esclarecimiento del atentado al monumento de Eva Duarte de Perón en la Plaza Evita de nuestra ciudad.- Seguridad y Defensa Civil.-

2) 10-19/19 Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. solicitando informe sobre los contínuos cortes en las prestaciones de servicios de agua.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

3) 10-20/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. la instalación de reductores de velocidad en la intersección de las calles Alte. Brown y Uruguay de nuestra ciudad. Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

4) 10-21/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. la inmediata reposición del alumbrado público en el ingreso al “Campo La Cruz”.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito; y Seguridad y Defensa Civil.-

5) 10-26/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y Secretaría correspondiente informen el destino de los juegos retirados de la Plazoleta Nuestra Señora de La Merced. Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

6) 10-27/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y Secretarías correspondientes el inmediato mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad de Junín. Legislación, Int. Y Acuerdos; y Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente.-

7) 10-28/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y a Karina Sánchez, directora de Discapacidad informen sobre la creación de una nueva Junta evaluadora de Discapacidad. Legislación, Int. Y Acuerdos; y Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente.-

8) 10-30/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y Secretarías correspondientes la colocación de reductores de velocidad sobre la calle Intendente Ortega a la altura de calle Paso y Pringles. Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

9) 10-31/19 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y Secretarías correspondientes un adecuado mantenimiento de los servicios esenciales en el Barrio Villa del Parque.- Obras, Serv. Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito.-

10) 10-34/19 Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal el Festival Estival de Mùsica Independiente 2019 que se llevarà a cabo durante el mes de febrero en diferentes plazas de esta ciudad.- Legislación, Int. Y Acuerdos.