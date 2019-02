Autorizaron un nuevo aumento en los servicios de luz: será superior al 30%

A través de una polémica resolución publicada ayer en el Boletín Oficial y que ya cosechó críticas, la Provincia autorizó a las distribuidoras de energía eléctrica que operan en territorio bonaerense a una suba adicional de la tarifa para compensarlas por el incremento de costos de los últimos meses.

Este nuevo aumento se instrumentará a través de la creación de un nuevo cargo en las facturas que se cobrará a lo largo de seis meses para los usuarios de EDEN, Edelap, EDES, EDEA y las más de 200 cooperativas eléctricas de la Provincia (incluidas las de los pueblos de la región).

Según resolvió el organismo de control de energía eléctrica bonaerense, EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, junto a más de 200 cooperativas, podrán “incluir en sus facturas el concepto de Incremento de Costos Tarifarios”. El valor del aumento extra en las tarifas de los usuarios será de $1 por kw consumido.

Por lo tanto, la Resolución 2019-186 indica que los valores se aprueban “hasta recuperar las diferencias resultantes del costo propio de distribución y del costo mayorista de compra de energía”.

Además, incluye “el recupero de las diferencias correspondientes al costo propio de distribución y del costo mayorista de compra” y se aplicarán a “todos los cargos variables por el total de la energía de cada usuario, considerando las distintas categorías tarifarias”, incluyendo la tarifa social.





La suba en Junín

En diálogo con Democracia, el gerente de EDEN, Alejandro Biancosino, adelantó que la suba promedio para los usuarios residenciales será de entre un 30 y un 32 por ciento a partir de febrero, incremento que llegará a los hogares juninenses con las facturas de marzo.

Como viene ocurriendo con las tarifas de gas, Biancosino señaló a este diario que la compañía ofrece planes para refinanciar la deuda a aquellos usuarios que no puedan afrontar el pago de la tarifa, pero aclaró que en nuestra ciudad el nivel de mora es muy bajo. “Tenemos una cobrabilidad de l97 por ciento en Junín”, indicó el gerente.

Sin embargo, el mayor problema siguen siendo los “enganchados” al sistema eléctrico de manera ilegal, que según Biancosino, en muchos casos corren un serio peligro con respecto a la seguridad, por enganches mal realizados desde el medidor. “Estamos encontrando hogares de clase media enganchados”, admitió, pero aclaró que continúan redoblando los operativos de desconexión de esos domicilios.





También el gas

El Gobierno prometió ayer que el ajuste en tarifas de gas será inferior al 30% en todo el año, mientras que las de luz no volvería a subir más allá del ajuste del 32% que está vigente.

Además, adelantó que rechazará la queja de la empresa Tecpetrol por el recorte de subsidios en el yacimiento de Vaca Muerta. En conferencia de prensa, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguró que no habrá nuevos incrementos en las boletas de luz, más allá del ajuste del 32% anunciado y que está en vigencia.

Sobre las tarifas de gas, indicó que "todavía falta para saber cuánto va a ser el aumento, se debe hacer una audiencia pública. Pero por las estimaciones que hay sobre el tipo de cambio y los contratos privados, se puedo decir que ese 35% de suba para el gas no se va a dar, y probablemente sea menor de 30%".

En cuanto al conflicto en Vaca Muerta, Lopetegui señaló que el Gobierno "va a rechazar" el recurso administrativo presentado por la empresa Tecpetrol, en reclamo del pago de subsidios por las inversiones realizadas en el yacimiento.

"El recurso se va a rechazar, no tengo dudas, porque nos asiste la razón y dentro de aproximadamente diez días el Estado va a dar a conocer sus argumentos para ese rechazo que está siendo analizado por los abogados", manifestó.

A la vez, agregó que el Gobierno "no va a pagar un peso más de lo que está pactado", que era el pago de subsidios según la proyección de producción firmado por las empresas.

Lopetegui señaló que "hay ocho empresas en la misma situación y solo hay problemas con una", en referencia a Tecpetrol, que reclama el pago de subsidios por la parte de la producción que superó los cálculos proyectados.

El secretario de Energía también destacó el acuerdo de provisión de gas con Bolivia, al señalar que "es todo ganancia para el Estado" y destacó que la modificación del contrato con el país vecino significará un ahorro fiscal neto de 227 millones de dólares al año.

Asimismo, indicó que la renegociación de ese contrato de provisión de gas "era un freno a las inversiones".

"Hoy somos más predecibles para el interés del inversor porque de a poco vamos resolviendo distintos problemas que dan más previsibilidad a las empresas", añadió.

Finalmente, destacó que se anuló un importe adicional del 15% que la Argentina debía pagar si no se compraba todo el gas comprometido a Bolivia.