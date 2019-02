Las pymes locales podrán acceder al descuento del 50% en las facturas de gas

En una reunión mantenida entre el municipio, la Sociedad Comercio e Industria y Grupo Servicios Junín se comunicó que todas las pymes gozarán del beneficio del 50% de descuento en las facturas de gas natural, pero no sobre el total, sino sobre el último aumento.

Según se informó, la medida comenzará a aplicarse una vez que se inscriban en la compañía que presta el servicio.

Al respecto, el subsecretario de Producción, Daniel Coria, afirmó: "Nos reunimos con Comercio e Industria y Grupo Servicios Junín para recordar el beneficio que el Gobierno nacional les otorga a las pymes. Las mismas deben contar con el certificado pyme y Junín posee una gran cantidad de estas empresas, por lo cual se pueden anotar para contar con este beneficio. Es importante que lo tengan y por eso es auspiciosa la presencia de Comercio e Industria para que lo puedan divulgar. Son beneficios que están y por tal motivo lo queremos comunicar para que se aprovechen".



Torres: “Es un descuento importante”

Por su parte, el presidente de Grupo Junín, Pablo Torres, afirmó: "El trámite es sencillo ya que todas las pymes que tengan el certificado de Mi Pyme con solo llevarlo, se podrán beneficiar con este descuento. Cabe recordar que el mismo se aplicará luego de hacer el trámite, a la factura siguiente, y no es retroactivo. En octubre pasado hubo un aumento de tarifas y quien se inscriba va a recibir el 50% de aumento sobre la tarifa anterior, con lo cual es bastante menos de la mitad del aumento general para quien no tenga este beneficio. En materia de números es un descuento importante y a fin de mes hace a la cuenta de la empresa".



Parejas: “Le vamos a dar un nuevo impulso”

A su vez, el presidente de la Sociedad Comercio e Industria, Raúl Parejas, dijo que "esto lo venimos comentando desde hace tiempo y es algo muy bueno y más por la situación que hoy viven las pymes. Es algo que viene de antes y hacemos un mea culpa que quizás no le dimos la transcendencia necesaria. Por tal motivo, ahora le vamos a dar un impulso mayor y desde nuestra institución les vamos a facilitar el certificado para que lo completen y lo presenten en Grupo Junín. Es algo necesario para todos y esperamos que todas las pymes lo puedan aprovechar".

A partir de la suba de abril

Para finalizar, el director de Grupo Servicios Junín, Alfredo Azpelicueta, comentó que "el beneficio es muy importante y queremos hacer hincapié en que no se va a pagar el 50% menos de lo que se paga actualmente. Sino que se toman los aumentos desde abril de 2018 a la fecha, y sobre eso va a pagar el 50% de ese aumento. Igualmente es un gran beneficio para el sector. Esperamos a todos para que tomen el mismo ya que lo consideramos muy importante.