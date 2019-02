El oficialismo comunal pondrá en juego cuatro de sus nueve bancas

El Concejo Deliberante de Junín pondrá en juego en las elecciones generales de este año la mitad de sus bancas (diez de las veinte existentes) y el oficialismo comunal –el frente Cambiemos- es el que más escaños deberá renovar (cuatro de los nueve que ostenta actualmente), aunque también es cierto que es el bloque más numeroso.

De hecho, en la alianza gobernante seguirán por al menos dos años más los ediles Juan Tolosa Rossini, Melina Fiel, Manuel Llovet, Cristina Cavallo y Marcelo García, mientras que pondrán en juego sus bancas Javier Prandi, Nora Mahuad. Gabriel D´Andrea y Javier Belligoi, cuyo futuro político aún es incierto, ya que aún no se cerraron los acuerdos entre los socios del frente (Pro, Coalición Cívica, UCR y Partido Fe) por el armado de las listas.

Por el lado del monobloque Compromiso por Junín, que integra Andrés Rosa, se sumará al reparto una banca y el edil peronista aliado al oficialismo comunal ya adelantó que su etapa en el deliberativo local “está cumplida”, por lo que no buscará revalidar su puesto.

El bloque Peronismo Juninense, compuesto por Maia Leiva y Lautaro Mazzutti, pondrá en juego una banca, la del presidente del Partido Justicialista de Junín. Y Unidad Ciudadana, en tanto, pondrá dos (continúan por dos años más Victoria Muffarotto –que ya anunció su precandidatura a intendente- y José Bruzzone; y dejan sus lugares Rodolfo Bertone y Olga Prieto, aunque no se sabe aún si buscarán revalidar sus mandatos.

En el Frente Renovador, por su parte, tienen mandato por dos años más Natalia Donati y Maximiliano Berestein, y finalizan en sus funciones Carolina Echeverría y Hugo Talani.

Cronograma electoral

Tras algunas idas y vueltas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció este martes que no se desdoblarán las elecciones bonaerenses de las nacionales, lo que implica que los comicios de la provincia serán en la misma fecha que las elecciones presidenciales, tal como sucede desde 2007.

De acuerdo al calendario electoral, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tendrán lugar el próximo 11 de agosto. Luego, el 27 de octubre serán las elecciones generales: allí se elegirá Presidente de la Nación. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, la misma será el 24 de noviembre siguiente.

A continuación, las fechas del calendario electoral 2019:

• 30 de abril: cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

• 10 de mayo: vence el plazo para la apertura del registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión para las PASO.

• 25 de mayo: vence el plazo para que los electores realicen reclamos vinculados al padrón provisorio.

• 22 de junio: vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO ante la Junta Electoral Partidaria.

• 7 de julio: vence el plazo para el sorteo público de asignación de Espacios de Publicidad Electoral.

• 12 de julio: empieza la campaña electoral.

• 27 de julio: publicación de lugares y mesas de votación.

• 11 de agosto: elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

• 13 de septiembre: convocatoria al debate presidencial obligatorio.

• 22 de septiembre: inicio de la campaña electoral para las elecciones generales.

• 27 de septiembre: publicación del padrón definitivo.

• 2 de octubre: inicio de la campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual.

• 12 de octubre: inicio de la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto.

• 19 de octubre: prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales.

• 27 de octubre: elecciones generales.

• 24 de noviembre: segunda vuelta electoral (elección a presidente y vice entre las fórmulas más votadas en las elecciones generales en caso de que ninguna de ellas hubiera alcanzado las mayorías necesarias).