Con un cartel en la espalda busca trabajo

El miércoles comenzó a circular una foto en Facebook en la cual se observa a una mujer a bordo de una motocicleta 110 con un cartel colgado en su espalda que exclama: “¡Busco trabajo”, mensaje acompañado por su número de teléfono.

Consultada por Democracia, si tuvo éxito en la búsqueda, Jessica Empedocle resaltó que “más o menos. Me llamaron para realizar trabajos de limpieza que es puntualmente lo que me sirve, pero la realidad es que estoy necesitando un empleo de corrido y estable”.

“Por ahora sigo repartiendo currículum vitae: voy a empapelar Junín y seguro que algo va a salir”, exclamó.

Sobre su experiencia laboral, Empedocle subrayó: “Trabajé en peloteros, heladerías, fiambrerías y como camarera en cafeterías y restaurantes y en un taller de costura. También estuve como niñera y limpié domicilios”.

“Me gustaría trabajar en una panadería. Eso no lo hice nunca”, concluyó.