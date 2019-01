Cambiemos asegura que es válida, pero Unidad Ciudadana planteará otro reclamo

Las repercusiones en torno a la sesión del Concejo Deliberante que se llevó a cabo el pasado viernes continúan y mientras desde Cambiemos aseguran que todo se realizó según la Ley Orgánica -esto es, el reemplazo del mayor contribuyente de Unidad Ciudadana que estaba ausente-, desde el bloque kirchnerista evalúan la viabilidad de un nuevo reclamo.

El concejal Juan Tolosa Rossini dialogó ayer con TeleJunín y brindó más detalles respecto de la sesión y aseguró que “los bloques opositores llevaron gente para agredirnos a nosotros”.

Consultada la concejal Olga Prieto, por Unidad Ciudadana aseguró que la “irrupción del público sorprendió a todos los juninenses”.

Tolosa: “Tratan de llevar a la confusión”

El concejal de Cambiemos refirió que “fue una sesión compleja donde nos encontramos con mezquindades políticas por parte de la oposición. Algo de engaño, premeditación, donde llevaron gente para que nos agreda verbalmente. Los bloques opositores llevaron gente para agredirnos a nosotros”.

En ese sentido, remarcó que “de algún sector opositor querían que se levante la sesión".

El cuestionamiento se centra en el reemplazo de uno de los grandes contribuyentes ausentes de Unidad Ciudadana por uno de Cambiemos.

“Los bloques opositores tratan de llevar a la confusión”, aseguró Tolosa, y continuó: “hay una lista de titulares mayores contribuyentes y una lista de suplentes. Al faltar un mayor contribuyente, continúa el que le sigue en la lista. No tiene que ser del mismo partido, es por orden de lista y eso lo establece el artículo 96 de la ley orgánica municipal. Es textual, dice que será reemplazado por quien lo continúe en orden de lista”.

Asimismo, recalcó que: “lo avaló el secretario, una persona respetable, seria, que hace su trabajo de manera honesta, como corresponde y sin entrar ni de un lado ni de otro de la política. Es por ello que poner en duda este tratamiento por parte de los bloques opositores es poner en duda también el trabajo de la secretaria del Concejo Deliberante. Nosotros estamos del lado del respeto de los empleados municipales y en particular de la Secretaría del Concejo Deliberante”.

Cabe aclarar que la lista de titulares y suplentes, según Tolosa, “ya había sido convalidada en la sesión del 19 de junio de 2018 una vez presentados todos los mayores contribuyentes y también en labor parlamentaria y sesión última del 4 de enero último. Por lo tanto hubo cuatro momentos de convalidación de las listas. En ninguno de esos momentos hubo objeción alguna por parte de los concejales opositores. Fue convalidada 100% y votada por unanimidad. Por eso me extraña que salgan ahora con una chicana política más en este año electoral”, concluyó.

Prieto: “Fuimos coherentes con lo que hicimos todo el año”

Olga Prieto, concejal de Unidad Ciudadana aseguró a Democracia que “ya se hizo un reclamo y estamos averiguando la validez de presentar otro posible reclamo”.

En torno a las declaraciones de Tolosa, Prieto aseguró que “en realidad, a nosotros la elección nos sorprendió por la irrupción del público, sorprendió a todos los juninenses. La gente se presentó motu proprio. Lo más impactante de todo eso es que uno de los mayores contribuyentes de Cambiemos cambió el voto a partir de esa presión”.

“Nosotros sostenemos la posición que teníamos. Fuimos coherentes con lo que hicimos todo el año, trabajamos con los jubilados, los docentes, los bancarios, con los comerciantes para que les dieran la emergencia así que de ninguna forma podíamos convalidar el alza de las tasas. Está totalmente fuera del alcance de la forma que la gente tiene para cubrirlo. Los junineneses no pueden pagar tasas más altas”, aseguró la concejal.

Respecto de la Ley Orgánica y la cuestión suscitada, Prieto aseguró que: “estamos averiguando. Hemos presentado un reclamo, estamos averiguando cuán viable y pertinente es hacer ese trámite. Vemos que ante la ausencia de los mayores contribuyentes se cubrieron con reemplazos que eran de Cambiemos. Esto es una situación novedosa y estamos viendo qué posibilidad hay de reclamar porque ante este hecho concreto, estamos viendo si tiene valor esa votación o cuánta viabilidad hay para que eso se cambie, se anule. Está en discusión. Es una votación que no está totalmente saldada, tiene algunos dejos de anormalidad. Los mayores contribuyentes los pone cada bloque y los nuestros los cubrieron con otros. No está bien”, conluyó Prieto.