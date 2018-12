Petrecca iría por la reelección y gana fuerza en la oposición la idea de una “gran PASO”

El fin de año aceleró los tiempos y comenzaron a vislumbrarse las primeras movidas y definiciones en el tablero político juninense, mientras se especula con el desdoblamiento de los comicios a gobernador y hasta de las elecciones municipales, situación que, sumada a las indefiniciones en el ámbito nacional, genera más dudas que certezas.

Sin embargo, después de la sanción de la ley que le puso fin a las reelecciones indefinidas, hay al menos una verdad inamovible: si resultase reelecto, el próximo sería el último mandato de Pablo Petrecca como jefe comunal de nuestra ciudad. Además, entre los que ya se anotaron en la carrera hacia las elecciones del año que viene está la concejal Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana), que fue la primera en lanzarse. Entre la danza de nombres aparecen dirigentes con peso propio como Mario Meoni y Rocío Giaccone, y otros que buscan instalarse.

Petrecca, por un nuevo mandato

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, cumplió tres años al frente del municipio, desde que cruzó por primera vez la puerta de calle Benito de Miguel como máxima autoridad del distrito, y todo indica que irá por un nuevo mandato. En este contexto, con un mensaje cargado de optimismo, el funcionario "celebró" a través de las redes sociales el tiempo transcurrido en la gestión y le agradeció a los funcionarios que lo acompañan, empleados del municipio y vecinos en general, con un ojo puesto en las elecciones del año que viene.

"Hoy quiero decirles gracias, a cada uno de los que trabajamos en estos tres años para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Junín. El cambio es posible porque lo hacemos juntos, el cambio sigue", escribió en sus perfiles de las redes sociales.

En declaraciones a Democracia, Petrecca dejó entrever que tiene ganas de “seguir haciendo cosas”. De este modo, aquello que se insinuaba terminará dándose dentro del oficialismo comunal.

Sobre la polémica en torno a las elecciones Primarias, afirmó: “No estoy de acuerdo, las PASO tienen un costo importante que se podría evitar, y tienen varios aspectos negativos, los vecinos no quieren votar dos veces, se confunde qué se está votando, ya que en teoría es una interna, y por otro lado alarga mucho la agenda electoral, con todo lo que eso implica. Creo que hay que dar la discusión y escuchar todas las voces para decidir”.

En cuanto a un segundo posible mandato, el jefe comunal macrista expresó: “Estamos enfocados en terminar de cumplir lo que queda del año, los objetivos y promesas que hicimos para estos cuatro años de gestión, quedan aún cosas pendientes por cumplir, pero en materia de obras y servicios, cuando esté terminando el mandato, habremos llegado a todos los rincones del partido de Junín, a todos los barrios de la ciudad y pueblos del partido, algo histórico y poco probable en los gobiernos anteriores. Tengo ganas de seguir haciendo, el año que viene Dios dirá, mis fuerzas, la opinión familiar que es importante y también la del equipo de trabajo”.

En el frente interno nadie duda de que Petrecca se presentará a la reelección, por lo que las disputas intestinas quedaron relegadas al armado de la lista de concejales, en la cual todos los sectores coinciden en que hay altas posibilidades de alcanzar cinco bancas en el deliberativo local (se ponen en juego diez, ya que se renueva por mitades). Así, tanto el sector del concejal peronista Marcelo García, como la UCR, admiten que pedirán lugares “a salir” en la boleta. Con más bajo perfil, los restantes socios del Pro en el frente electoral de Cambiemos –la Coalición Cívica y el Partido Fe que lidera Sergio Adaro- adoptan posiciones con un perfil más bajo, aunque tampoco descartan integrar la nómina. “Ya demostramos que no vinimos a la política por cargos”, se ufanaba ayer un dirigente carriotista de la ciudad. La incógnita es cuántos lugares de la lista reclamará el Pro, que es el partido del propio intendente.

El PJ, entre chispazos y anhelos de unidad

En el peronismo local, en tanto, todavía resuenan los fogonazos de la escisión del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, que devino en la conformación de un nuevo bloque, Peronismo Juninense, que integran los ediles Maia Leiva y Lautaro Mazzutti (presidente del PJ local), quienes responden a la diputada bonaerense Rocío Giaccone, que a su vez ya había roto en la Legislatura con el bloque kirchnerista, acompañada por José Ottavis. Sosteniendo las banderas del kirchnerismo quedaron los concejales José Bruzzone, Rodolfo Bertone, Olga Prieto y la precandidata a intendenta Victoria Muffarotto, liderados por el senador provincial Gustavo Traverso.

En este escenario de rompimiento, el espacio de Traverso cuenta además con el apoyo de La Cámpora y del jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, mientras que en el campamento de Giaccone esperan definiciones y no descartan competir con un precandidato propio en una gran PASO, que podría incluir a su vez al Frente Renovador. “Nosotros estamos trabajando en el territorio, no descartamos que se postule Rocío, y si no serán Mazzutti o Leiva”, precisó una alta fuente del sector. Y agregó: “En todos los distritos hay problemas y divisiones, pero son cosas que se pueden resolver en una Primaria”. Y en un tiro por elevación al espacio de Traverso, la fuente chicaneó: “Hay que ver si realmente quieren jugar para ganar, o si juegan para perder”.

Sin embargo, Muffarotto dejó una puerta abierta a la unidad para derrotar “al modelo neoliberal” que representa Cambiemos. “No creo en la ancha avenida del medio, va a ser una elección con dos extremos, el actual gobierno que conduce Macri, un neoliberalismo atroz, cierres de comercio, de industrias, desempleo, pobreza, y en la vereda opuesta espero encontrar un proyecto de país que no va a ser solo Unidad Ciudadana o el peronismo, sino un frente amplio patriótico, que va a ser la cara opuesta a lo que tenemos”, afirmó a Democracia.

“Hoy no puedo descartar nada, con el Frente Renovador, a nivel local, hemos votado en coincidencia, va a depender mucho de los acuerdos nacionales, pero creo que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para lograr una unidad tan amplia que permita ganar y derrotar a este gobierno neoliberal que nos está haciendo tanto daño como sociedad”, remarcó.

Además, hay sectores que también buscan incidir en los armados y que ya adelantaron que participarán de la contienda electoral del año que viene, como el espacio de Bruno Screpis, que se muestra dialoguista; el de Nazareno Diotti, que tiene el apoyo de gremios importantes y en la última elección fue con boleta corta, obteniendo un interesante caudal de votos; y dirigentes como el ex concejal justicialista Abel Vera, quien también adelantó a este diario que será de la partida; y Daniel Giúdiche, que manifestó sus aspiraciones. Pese a las divisiones, y de modo paradojal, todos los sectores concuerdan en que la atomización del peronismo solo beneficia al oficialismo gobernante.

Danza de nombres en el meonismo

El Frente Renovador que conduce el ex intendente de Junín y actual miembro del directorio del Banco Provincia, Mario Meoni, aún no resolvió las precandidaturas, y si bien puertas adentro nadie se anima a descartar que sea el propio Meoni quien dispute la intendencia (cerca suyo sostienen que si los números de las encuestas resultan promisorios, estaría dispuesto a competir), también se anotan otros dirigentes, entre ellos, el concejal Maximiliano Berestein (que es el presidente del Partido); el referente económico del massismo local y ex concejal y precandidato a jefe comunal, Santiago Aguiar; y la diputada bonaerense Valeria Arata, que viene manteniendo un fuerte trabajo social en los barrios y con las instituciones intermedias y aparece como uno de los “emergentes” del massismo en el ámbito bonaerense; de hecho fue una de las oradoras en un importante acto del Frente Renovador, que encabezó Sergio Massa. En este marco, el sector realizó ayer un masivo almuerzo de fin de año, que sirvió para relanzar el espacio (ver página 8). Saber esperar hasta último momento fue siempre una de las virtudes de la estrategia meonista, por lo que seguramente habrá que esperar para conocer a los postulantes.

Dos visiones antagónicas

En el terreno impreciso de la política vernácula va cobrando fuerza, sin embargo, la idea de aglutinar a la oposición a Cambiemos en una gran interna (y evitar así una posible victoria de Macri en segunda vuelta), sin medias tintas, en una compulsa donde quedarán representadas dos visiones antagónicas de la Argentina.