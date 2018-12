Reconocimiento para empleados municipales

El intendente Pablo Petrecca entregó reconocimientos a empleados municipales que se jubilaron luego de más de 30 años de trabajar en diferentes áreas.

En el acto destacó que "las despedidas son duras porque son muchos años prestando servicio a la comunidad de Junín. Más de 30 años en diferentes áreas pero haciendo que el engranaje del municipio funcione correctamente. Siempre lo digo que el empleado municipal es el motor de cualquier gestión y en este caso me toca a mí poder despedirlos. Han pasado muchos intendentes y ellos han prestado servicios para todos. Me queda agradecerles por tanto esfuerzo y años de vocación. A veces han tenido lágrimas y en otros casos alegrías pero siempre brindándose por los vecinos".

Además, agregó que "siempre estuvieron atentos en cada función que les tocó estar con el objetivo de dar respuestas a los vecinos. Cuando uno tiene este empleo, tiene la responsabilidad de ser un funcionario público para estar al servicio de la comunidad. A veces no son visibles las acciones que realizan, pero mover un expediente es algo que espera una familia o levantar un teléfono para dar una respuesta. Tienen un valor importante y les quiero agradecer a todos los empleados que se jubilaron este año. Fueron muchos años de esfuerzo y sacrificio por el que pasaron. También nosotros los reconocemos con algunos beneficios que se dieron durante nuestra gestión en relación a lo económico y su jubilación".

También participó del acto la subsecretaria de Recursos Humanos de la Gestión, Lorena Linguido, quien explicó que "siempre pensamos en el jubilado y en su jubilación para el día de mañana. Desde el comienzo de la gestión se ha trabajado en ello con la devolución del 3% en la antigüedad, se crearon categorías nuevas para proyectar la carrera municipal y se lograron categorías superiores para aquellos que se encuentran a tres años de jubilarse. Los esfuerzos fueron muchos y con el objetivo de reconocer el trabajo del empleado municipal".

Por último, la funcionaria mencionó que "esto es un reconocimiento para ellos con el objetivo de volver a unirlos a todos. Este año les tocó jubilarse y lo hicimos en esta fecha para despedir el año juntos. Les decimos que no es un final sino el comienzo de una nueva etapa".