Laguna de Gómez: cómo será la oferta turística a semanas de comenzar la temporada 2019

A semanas de inaugurarse la temporada de verano 2019 en Junín, el Parque Natural Laguna de Gómez se está poniendo a punto para comenzar a recibir a los turistas que llegarán con más fuerza durante los fines de semana.

Desde el área de Cultura y Turismo del municipio, informaron que habrá un nuevo paseo de artesanos, eventos deportivos, musicales y cinematográficos.

Además, por primera vez agencias locales venderán paquetes turísticos de vacaciones para que las personas se acerquen a Junín, con amplia oferta hotelera y gastronómica.

En una recorrida de Democracia por el Balneario municipal, todavía se pueden observar algunos problemas en relación a las estructuras que supieron estar concesionadas por comercios o locales gastronómicos que ahora están en proceso de reestructuración.

Si bien en la zona del Camino Costero recientemente se han inaugurado nuevos complejos de los sindicatos del SAT y SEC, y se encuentra la Posada del Sol, cabe destacar que en el parador de Jasón, con años de abandono, un juninense ganó la licitación y ya está trabajando para poder dejarlo restaurado para el verano.

Cabe destacar que el ex complejo náutico Meoni, desde hace varios años, se encuentra en un completo estado de destrucción.

Junín, como destino principal

En diálogo con Democracia, el director de Cultura y Turismo, Luis Bortolatto explicó que “en la temporada 2019 apuntamos a Junín como destino principal. Este año desarrollamos con los privados y las cámaras hoteleras un paquete turístico que lo trabajamos con las agencias de viaje, una idea que apunta a competir en el mercado de verano, buscando una alternativa de miniturismo de fin de semana”.

“Van a estar disponibles los hoteles de Junín y locales gastronómicos. En total, hay cuatro agencias de la ciudad que van a ofrecer el paquete turístico. Es la primera vez que se desarrolla por agencias de viajes receptivas en Junín”, destacó Bortolato.

“Incorporamos una nueva torre más de guardavidas. En un acuerdo con el club Náutico incorporamos otro rescatista y más equipo. Además ya incorporamos el personal que va a trabajar en la entrada al Parque Natural”, expresó.

“De esta manera captamos pasantes de la carrera de Turismo que también se van a incorporar en el verano en la sede de Mitre 16 como en la oficina de La Laguna. Se suman al sector de Turismo del Municipio”, explicó.





Obras, proyectos y propuestas

En lo que respecta al mantenimiento y a las obras que se están desarrollando en la Laguna, Bortolato destacó que “este año se pusieron en puesta en valor los baños para dejarlos en óptimas condiciones de cara a la temporada. Además ya se contrató el servicio de limpieza y de salud para todo el verano”.

“Ya estamos en condiciones de anunciar que el camino costero va a estar iluminado desde la entrada que le da mayor trascendencia turística. Además, los caminos hacia el Náutico y a la Caída del Agua, se va a dotar de iluminación LED en toda la costa”, resaltó.

“Se van a inaugurar puestos de artesanos para tener una oferta complementaria para la gente que nos visita. Se licitó el complejo Jasón y hay un inversor de Junín que la ganó y que ya está trabajando en el ex parador para poder llegar a la temporada”, informó.

“Se aprobó la licitación para la reconversión del arco de entrada que era un trabajo anhelado y va a quedar nuevo. Se está trabajando en el parador Gómez donde se va a armar una especie de paseo para quienes lo visiten puedan ir a charlar, tomar mate y pasear”, agregó

Generando propuestas culturales dentro del Parque Natural, la dirección de Deportes tiene propuestas de cruces náuticos, triatlones y carreras de patines, entre otros. Hay ofrecimientos de instituciones privadas también para realizar competencias deportivas.

Los días 11, 12 y 13, se va a realizar el evento Actitud Rock and Bicke, mientras que en febrero el Festival del Parque. Además, vamos a hacer cine al aire libre con una pantalla gigante con películas argentinas, implementando también realizadores locales”, subrayó el titular de Cultura y Deportes.

“A partir de diciembre se va a estar ofreciendo la oblea a los buenos contribuyentes sin cargo. Es un trámite muy sencillo que se realiza en la oficina”, concluyó.

“No tiene vida”

El presidente de la Sociedad de Fomento de la Laguna, Roberto Di Pierro remarcó a Democracia que “no han hecho nada nuevo. Por ejemplo, desarmaron la bajada de lanchas de Meoni la y quedó en veremos”.

En la misma línea, el restaurant Gómez, que se encuentra ubicado en la primera rotonda, si bien están trabajando, sigue igual o peor que antes y “es una obra que tendría que estar terminada al igual que Jasón, pero están a la deriva. Son lugares que representan un peligro, ya que por esas estructuras transita la gente continuamente y es un riesgo”, afirmó.

Según Di Pierro, es de destacar la labor de los empleados municipales que “están laburando muy bien. El sector de mantenimiento del balneario funciona muy bien y se están haciendo grandes labores”. Pero remarcó que también “hay un abandono bastante importante”.

Por ejemplo, “el Museo del Legado del Salado, que lo comenzaron a hacer con toda la furia, ahora está parado. La Estación Hidrobiológica también está en un estado malo. Se hizo un cambio en la iluminación y siempre hay focos que se queman”.

“El espigón sigue como siempre y nos prometieron que lo iban a remodelar. Las proveedurías, que son dos, siguen sin licitarse: una de ellas fue una panadería. No hay para tomar un helado y comercialmente no hay nada, hay muy poco. Está a la vista”, agregó. Pero destacó que “el restobar ‘María María’ trabaja y después no hay nada”.

Continuando con la entrevista, Di Pierro remarcó que “la Laguna no tiene vida y no es lo que pretendemos nosotros. La salita y la policía están bien, pero todavía falta mucho. Estamos buscando una solución. El camping está muy bien, al igual que los de los sindicatos”.

“Tenemos quejas de la gente que los baños están tapados, llenos de agua y hasta que no pongan gente para mantenimiento no va a mejorar nada”, remarcó.

“El dominguero la ve linda porque está arriba del auto, pero nosotros vemos a la Laguna todos los días y no es así. La gente que vive en las instalaciones del Balneario se queja sobre el transporte que es caro, al igual que los impuestos. El que trabaja acá en Junín, tiene 50 de ida y 50 de vuelta”, dijo el fomentista.

Cabe destacar que el 30 de noviembre se realizará la asamblea de la Sociedad de Fomento de la Laguna de Gómez, con una única lista. “Desde la comisión seguimos haciendo obras y en la sede también”, finalizó.