El show del recuerdo: los payasos Patagonia y Papelito recorren la región

Hace algunos meses, Democracia charló con Carlos Brighenti (69), más conocido como Papelito, para conocer detalles sobre la película que está en proceso de postproducción y que cuenta su historia. Ahora, el payaso vuelve a ser noticia porque, por primera vez, protagoniza un show junto a Patagonia, otro de los principales exponentes del circo criollo en nuestra región. La dupla lleva apenas pocos días recorriendo los pueblos con un espectáculo que reaviva los más hermosos recuerdos. En diálogo con Democracia, Papelito contó cómo se reencontró con Mario Holmer (68), más conocido como Patagonia, y juntos se propusieron conquistar los corazones de la nueva generación.

- ¿Cómo decidieron hacer un show entre los dos?

- Patagonia hacía veinte años que no se pintaba la cara. Después de dejar el circo, nunca más se pintó. Él es pariente mío, yo estoy casado con una sobrina de él, y se me ocurrió decirle “dale, pintate la cara y vamos a hacer el show del recuerdo, ¿Vos sabés cómo nos quiere la gente en los pueblos? En los tuyos, en los míos, hagamos tus pueblos porque la figura sos vos, que nunca más te pintaste la cara, yo he seguido haciendo shows”. Y bueno, lo convencí. Le gustó y el primer pueblo que hicimos fue El Triunfo, hace una semana atrás, fueron 400 personas ¡Una locura!, después fuimos a Ferré, a Arribeños, los días de semana, lleno en todos lados, con 300 personas. En General Pinto hicimos dos funciones. El miércoles estuvimos en Roberts, fueron 400 personas. Es algo impresionante que ni nosotros mismos lo creemos. Ahora seguimos en Lincoln, después en Ameghino, Arenales, Ascensión, Alem y en Colón.

- ¿Cómo programan las funciones, su hija le da una mano?

- No, programo todo yo por teléfono. Estoy acostumbrado. Llamo y pido hablar con los presidentes de los clubes, les comento. En pueblos, como Colón o Ascensión Patagonia es muy conocido, son lugares en los que él ha estado con el padre. Nosotros cobramos muy poco para que toda la gente pueda ir, hoy en día está todo muy difícil.

- ¿Cuál es la respuesta que reciben por parte de la gente?

- Es hermoso. Termina la función y se acercan a saludar, se sacan fotos, ¡Nos invitan a cenar! Eso pasaba únicamente en los tiempos de antes, cuando hacíamos radioteatro. Tenemos mucha gente amiga en la región. En Roberts, Pinto y Lincoln nos quedamos a cenar. Recibimos mucho cariño y nosotros revivimos nuestras mejores épocas. Yo seguí haciendo shows pero él no y cada vez que sube al escenario rejuvenece treinta años.

- ¿Cómo fue la vuelta de Patagonia al escenario después de tantos años?

- Él hace reír muchísimo. Se había olvidado algunos cuentos, yo lo ayudé, le di un cuaderno que tengo con cuentos escritos. Él tiene su estilo y yo el mío. Él entra con la señora –antes su partener era la madre, que falleció- y hacen un show. Hacemos comedias reideras que se hacían antes, cosas que ahora no se hacen más. Va mi nieto de 7 años que hace de payaso y varias cosas. El show dura como dos horas.Patagonia le tuvo que pedir pintura al hijo porque hacía años que no tenía más y yo también le presté blanco. Tenía guardadas las pelucas y sombrero, reliquias que conserva desde hace cuarenta o cincuenta años, cosas que usaba el padre. Los zapatones grandes los tiene desde hace muchos años y se está haciendo unos nuevos.

- ¿Se había imaginado compartir escenario con Patagonia alguna vez?

- No. Fue algo que se me ocurrió un día y lo llamé. Él andaba medio caiducho, los años no vienen solos, aunque tiene un año menos que yo. Ahora vamos en los autos de él, con la familia. Vamos a ir a Junín próximamente también. La gente se divierte, aplaude de pie. Trabajamos los dos de maneras distintas, después nos juntamos y hacemos un contrapunto. Patagonia quería comprar un circo, yo le dije que teníamos que ir a los clubes porque ya somos grandes para mantener todo. Hacer este show juntos, a esta edad, nos entusiasma muchísimo.