Por amplia mayoría, el Concejo aprobó la vuelta de los colectivos urbanos a Junín

Tras un amplio debate, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza respectiva sobre la licitación pública de la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros por automotor en la jurisdicción Junín, por parte de la empresa 8 de Octubre, en la cual participan propietarios de dos empresas de micros que funcionan en Capital Federal.

Con dieciséis votos a favor y cuatro en contra, se aprobó por mayoría la ordenanza que impulsa la implementación de los colectivos urbanos, con un boleto de 20 pesos y la gratuidad para los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, como así también tarifa social para jubilados y pensionados, entre otros beneficiarios.

La sesión realizada al mediodía de ayer, en el microcine del Museo de Arte Municipal (MUMA), contó con la presencia de todos los ediles, ante un buen marco de público compuesto por los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini, de Cambiemos, como así también funcionarios municipales y fomentistas, que celebraron y aplaudieron cada vez que desde el bloque oficialista se destacaba el logro del intendente Pablo Petrecca, respecto a este tema.

La iniciativa del Ejecutivo Municipal contó con los votos positivos de los ediles de Cambiemos, Compromiso por Junín (unibloque de Andrés Rosa) y Unidad Ciudadana. Los votos en contra fueron de los cuatro concejales del Frente Renovador.

Cambiemos

Al respecto el doctor Javier Prandi (Cambiemos) manifestó: “estamos ante un acontecimiento histórico para la ciudad de Junín, después de tanto de lo que se ha escrito y hablado respecto al transporte público, hoy vamos a avanzar en algo que es realmente un progreso”.

“Se trata de acompañar esta licitación, cuyos pliegos fueron publicados en la página web del Municipio, se abrieron los sobres y ha sido una empresa la que se ha presentado y ganado. El expediente pasó por la Oficina Legal y Técnica y finalmente llegó al Concejo”, dijo el edil al describir el procedimiento que tuvo la norma.

Recordó que en las décadas de los 60, 70 y hasta mediados de los 80 funcionaron cuatro empresas de colectivos en Junín, luego dos hasta el 96, y años después comenzó otra vez un servicio de transporte urbano con combis, entre los años 2000, 2001 y 2002 (una cooperativa conformada por los mismos choferes) pero que no pudo avanzar más.

“En los últimos 16 a 18 años, aproximadamente ha habido en la gestión de Mario Meoni un intento frustrado, de ampliar uno de los recorridos, que era interurbano que se extendía hasta la plaza Sarmiento”, apuntó Prandi.

Beneficiarios

Manuel Llovet (Cambiemos) por su parte dijo: “Estoy emocionado y orgulloso de ser parte de este día histórico para la ciudad de Junín, de esta gestión del intendente Petrecca, que nuevamente está dando solución a viejas falencias de la ciudad”.

“El transporte público implica que los vecinos podrán llegar de manera segura y más económica a realizar un trámite o al trabajo y a mejorar el tránsito, teniendo en cuenta que la ciudad tiene 43.000 motos. Significa que los niños de la ciudad lleguen de forma gratuita a la escuela, con la tarjeta Sube; y que la UNNOBA pueda hacer un convenio con la Provincia, para que los estudiantes tengan un boleto estudiantil gratuito; que jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Ex combatientes, servicio doméstico, beneficiarios de Monotributo Social, de Pensiones no contributivas, puedan acceder a la Tarifa Social y pagar el 55 % menos de la tarifa del colectivo”, detalló el edil.

A continuación lanzó una fuerte crítica a la gestión de Mario Meoni. “No podemos ser más una ciudad que realizó un Autódromo que duró dos carreras”, dijo.

Destacó el Fondo de Transporte, para que sea sustentable este beneficio para la ciudad, para que se sostenga en el tiempo mientras la gente nuevamente se acostumbra a usar el colectivo. Apuntó que el dinero para este Fondo saldrá de lo recaudado por: Estacionamiento Medido, Multas del tránsito, del Derecho de Propaganda en los colectivos y paradas y de algunos subsidios de Nación y de Provincia, que “nuevamente no nos están dejando solos”, acotó Llovet.

Frente Renovador

Maximiliano Berestein, del FR, expresó: “No es que tenemos un transporte público subsidiado incorporado a un sistema de subsidios, que se autofinancie, que sea sustentable. No, acá hay una empresa que los juninenses van a pagar para que funcione. En buena hora para todos aquellos que lo necesitan, pero la pregunta ahora es: ¿cómo vamos a hacer frente a eso? Esa pregunta no la pueden contestar. Hay dos empresas que funcionan en Buenos Aires, Capital pero ninguna de esas se presentó a esta licitación sino una nueva, con 60 días de conformación, integrada por ‘algunos’ de los socios de esas empresas que trabajan en Capital”.

“Nosotros queremos que haya transporte público en la ciudad y muchos otros servicios. Estamos dispuestos a colaborar con el Intendente en ese sentido, pero no a cualquier costo. No en este contexto de atropello y no a cambio de que los juninenses tengan que pagar cada vez más tasas, porque cada vez menos juninenses pagan las tasas”, señaló Berestein.

Señaló que el expediente respectivo recién ingresó el jueves último, a última hora, en el Concejo Deliberante donde fue evaluado el viernes durante la reunión de comisión. Apuntó que el F.R. disiente con la prohibición a participar de transportistas de Junín o empresas locales, y plantea dudas sobre la garantía del riesgo cero para la empresa, es decir, que el Municipio se comprometa a cubrir el déficit que se le ocasione a la empresa.

Otras dudas fueron alusivas a las facilidades brindadas a esta empresa, 8 de Octubre, que se conformó hace menos de 60 días para presentarse en la licitación juninense.





Unidad Ciudadana

Desde el Bloque Unidad Ciudadana, que también apoyó la llegada de los colectivos a Junín, habló el concejal José Bruzzone quien también dio la bienvenida al transporte público de colectivos. “No creo que se pueda acusar a esta oposición de poner palos en la rueda o de impedir la reimplementación del transporte público, que es una medida que nosotros veníamos reclamando”, dijo.

“Sí hemos hecho algunas objeciones, dos concretamente: la primera sobre el modo en que se adjudicó a un único oferente, luego de haber cambiado las condiciones, aduciendo que defender a los juninenses contra el monopolio impedía que se presentaran los prestadores locales; la segunda fue sobre el financiamiento del ciento por ciento del déficit para el primer año, para luego ir decreciendo en los años posteriores. No cuestiono el financiamiento del déficit, celebramos los subsidios, pero no sabemos si ese subsidio seguirá estando en el Presupuesto provincial que mande la gobernadora Vidal. Si no está, el déficit de dos millones a dos millones y medio, crecería exponencialmente”, apuntó.

Como anécdota, Bruzzone dijo: “celebramos que circulen por la ciudad colectivos de una empresa que se llama 8 de octubre, porque va a recordar el cumpleaños de nuestro general Perón”.

Por unanimidad

Por unanimidad fueron aprobados los siguientes despachos de comisión:

- Declarando de interés municipal los actos y actividades correspondientes al Cuarto Campamento Nacional del “Movimiento Jóvenes por Malvinas Grupo Junín”.

- Declarando de interés municipal los actos y actividades que se llevarán adelante con motivo de conmemorarse el día 5 de diciembre de cada año, el “Día del Fomentista”.

- Modificación titularidad vivienda B° Progreso Mz AB- Parc. 5 a favor de Villa, Franco.

- Modificación titularidad de terreno en B° Progreso de esta ciudad, Circ. XV – Secc. K – Chac. 1 – Mz 1AW – Parcela 16.

- Homologación del convenio de colaboración con Coro Polifónico R. Alleva y condonación de deuda.

- Solicitando al Departamento Ejecutivo que informe respecto del estado actual del Programa Seguridad Escolar en el partido de Junín.

- Solicitando al D.E. la modificación de señales que dan los semáforos en las intersecciones de las calles Bto. De Miguel/Arias y Belgrano/Alvarez Rodríguez, de esta ciudad.

- Solicitando al D.E. la construcción de una dársena en el Taller Protegido Junín.

- Modificación tarifa de taxis.

Sobre tablas

Sobre tablas aprobaron la redeterminación de precio a empresa Ashira S.A.