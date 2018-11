El 57% no usará menos la moto aunque haya transporte público

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, manifestaron que no utilizarán menos la moto aunque se implemente en la ciudad el servicio de transporte público.

En efecto, ante la pregunta “¿Piensa usar menos la moto cuando haya transporte público?”, el 57 por ciento de los participantes (126 votos) contestó que “no”, mientras que en la vereda opuesta solo el 43 por ciento (96 votos) respondió que “sí”. En total, volcaron su voto en el sondeo virtual de este diario 222 lectores.

Movilidad urbana

Iván Budassi, Subsecretario de Innovación y Atención Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, encabezó una nueva jornada intensa de trabajo junto a funcionarios municipales en la que continuaron con el análisis para la implementación de nuevas medidas para seguir mejorando la seguridad vial en Junín. También participó José Nesis, integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

Respecto de la jornada de trabajo en nuestra ciudad, la Dra. Agustina De Miguel, Secretaria de Gobierno del Municipio, señaló: "Hoy hemos encabezado una nueva jornada de trabajo, la sexta que lidera en nuestra ciudad Iván Budassi y de la que participan todo su equipo de trabajo, integrado por especialistas en la materia con una vasta trayectoria. Estamos muy conformes con este trabajo integrado, forma de trabajar que nos propone el Intendente Pablo Petrecca, no solo desde el Municipio con la comunidad sino también con la Provincia y la Nación, todo esto, para lograr un trabajo más profundo y con mejores resultados en un tema tan importante como es la seguridad vial".

"Para nosotros, este trabajo sobre cuestiones de tránsito con funcionarios provinciales y nacionales es muy importante, porque lo que hacemos es profundizar acciones que promuevan un cambio cultural como primera línea, con un proyecto que lleve adelante una transformación muy grande. El Intendente está ocupado y preocupado en esta materia, buscando continuar mejorando la seguridad vial", remarcó.

Por último, la secretaria recordó que "es por eso que se han llevado, desde el inicio de esta gestión, una gran cantidad de medidas. Sabemos que debemos seguir intensificando y profundizando acciones, medidas y, principalmente, innovar para que con una reeducación y un apego a las normas, entre todos, mejoremos la seguridad vial en todo el Partido de Junín".

Por su parte, Iván Budassi, expresó que "el Intendente Pablo Petrecca nos ha convocado y nos ha pedido que entre todos pensemos en medidas innovadoras para seguir mejorando la seguridad vial, que no solo se reduce en mayores controles, sino en avanzar en una transformación cultural. De hecho en Junín ya se ha encarado una política central que ha sido eje en la gestión del Intendente y es el transporte público, ahora hay que complementar con más medidas y llevarlas a cabo con la mirada desde muchos ámbitos".

"Es por eso que hoy nos vuelve a acompañar el especialista y miembro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, José Nesis, quien aborda desde distintos aspectos culturales, esta problemática. Nosotros estamos impulsando una serie de medidas que ya han tenido buenos resultados en otros lugares para que, antes de la implementación del transporte público, ayuden a ordenar y mejorar el tránsito en la ciudad de Junín", concluyó.

Por último, y consultado sobre este trabajo conjunto que llevan adelante Municipio, Provincia y Nación, José Nesis, respondió: "Este es un tema multidisciplinario y que hoy se está reformulando, porque hablar hoy de seguridad vial es hablar de movilidad segura y sustentable ya que la calle es el lugar de interacción social que tenemos todos los habitantes".

"Entonces, en este espacio de convivencia, no solo tenemos que trabajar para disminuir la cantidad de víctimas por los accidentes, sino pensar en vivir mejor, empezar a confiar en los otros y eso sucederá cuando todos respetemos las normas de tránsito", dijo Nesis.