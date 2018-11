Petrecca: "Les estamos devolviendo un derecho a los juninenses"

Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto que autoriza al Ejecutivo Municipal a contratar a la empresa Transportes 8 de Octubre S.A., para que brinde el servicio de transporte público en nuestra ciudad, el Jefe del Gobierno de Junín se acercó hasta el Museo Municipal, lugar donde se desarrolló la sesión de los concejales, para agradecer el acompañamiento de los bloques a dicha iniciativa.

Al respecto, Pablo Petrecca, luego de saludar y agradecer a los concejales, aseguró estar "muy contento y por eso quería agradecer a los concejales de Cambiemos, Compromiso por Junín y Unidad Ciudadana por acompañar este proyecto, que entendemos, más allá de una decisión e iniciativa que teníamos desde antes de ser gobierno, porque era importante para Junín, porque queremos que el transporte público venga, sea exitoso y se quede para siempre apoyando el desarrollo de la ciudad".

"Junín ha crecido muchísimo y eso hacía necesario y obligatorio que la ciudad tuviera transporte público, de hecho, Junín era la única ciudad del país, entre todas de las mismas características, que no contaba con este servicio, por eso era un desafío enorme, sabemos que va a ser difícil mantenerlo, pero estamos convencidos de que esto es un derecho y que acerca", remarcó.

Sobre la pronta vuelta de los colectivos, el Jefe del Gobierno de Junín dijo que, estos, "les van a permitir a Gladys, del barrio 11 de Julio, poder ir al cementerio a llevar una flor a sus seres queridos, o a los estudiantes, de todos los niveles, inclusive los universitarios, de contar con un boleto gratuito para llegar a las escuelas de manera segura, también a los jubilados y beneficiarios de planes sociales, que tendrán boletos diferenciados para poder usar este servicio".

Pablo Petrecca aseguró estar "muy contento de los pasos que hemos dado desde el inicio de la gestión y estar hoy a punto de ponerle un broche final, tras la autorización del Concejo Deliberante la concesión de un transporte público a 10 años. Ahora trabajaremos para que el juninense recupere el hábito de utilizarlo, se acostumbre y así, haga uso de un servicio que queremos, sea de excelencia"

"No tengo dudas de que hoy estamos saldando una deuda histórica y devolviéndoles un derecho que habían perdido hace mucho tiempo y que hace más de 25 años están esperando, además, la vuelta de los colectivos será muy importante para que podamos continuar con las acciones que llevamos a cabo para seguir ordenando el tránsito", resaltó para finalizar.

Por su parte, Gabriel D´Andrea, presidente del Concejo Deliberante, indicó que "esta ha sido la sesión más importante desde que pertenezco a este cuerpo. Lo que hemos votado hoy me llena de orgullo porque creo que los juninenses estaremos todos más cerca, estamos dando cumplimiento con la obsesión del Intendente de que Junín tenga transporte público".

"Todos los que somos parte de este espacio político siempre acompañamos esta decisión de él, por eso, hoy me siento orgulloso de pensar en esos miles de vecinos que necesitaban este servicio para poder trasladarse, por ejemplo, para llevar una flor a un ser querido al cementerio o visitar a un amigo. Sentir que las madres que no tenían otra opción que llevar a sus hijos a la escuela en moto, tendrán la posibilidad ahora de hacerlo de manera segura, agradezco al intendente no haber dejado nunca este norte", concluyó.