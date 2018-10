“La gente sigue confiando en el productor de seguros”, afirmaron desde APAS Noroeste

Días atrás se llevó a cabo en el Aula Magna de la UNNOBA, una jornada de actualización en seguros.

Iván Lázzaro, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) Noroeste de la provincia de Buenos Aires, explicó en una nota realizada por TeleJunín, que se trataba de una actualización para los integrantes de APAS. “Hay cursos obligatorios todos los años, presencial y por Internet, siempre la capacitación al productor de seguros es constante”, afirmó el entrevistado.

“Todos los años surgen nuevos temas, por eso los productores se van adaptando e instruyendo para dar un mejor asesoramiento a los clientes”, acotó.

Confianza

Respecto al panorama general de este año, el entrevistado, dijo que a pesar de que estan atravesando un problema complejo, por la competencia que significaban las ventas de seguros en bancos y otros lugares, siendo esto una competencia diaria y muy grande, la gente sigue confiando en el productor de seguros. “El productor de seguros es el único profesional en el rubro, que tiene mayor cantidad de ventas en el país. Hace el 65 por ciento de las ventas”, afirmó Lázzaro.

“A pesar de que hoy prácticamente cualquiera puede vender seguros y hay muchos habilitados para ello, la gente sigue confiando en el productor de seguros. Y a medida que pasa el tiempo, a pesar de todo, se acerca cada vez más”, dijo.

A la pregunta cómo los productores de seguros se podían proteger ante esta competencia surgida en los últimos años, Iván Lázaro manifestó: “hoy, hasta una casa de venta de electrodomésticos puede vender seguros, pero nosotros asesoramos y al momento explicamos, tratamos de hacer entender que cuando se contrata un seguro, es tu capital lo que está en juego. No es una promoción lo que debe ser sino cuidar el capital de la gene, que aunque sea mucho o poco, es importante”.

“A la hora de elegir un seguro, hay que tener en cuenta de qué seguro se trata y qué compañía se va a contratar, para que al momento de suceder un siniestro, se tenga la respuesta apropiada del productor y de la compañía”, dijo.

Advertencia

Respecto a la nueva norma por la cual el cliente no puede pagar la póliza al productor sino a un intermediario como Rapipago o Pagofácil, Lázaro dijo que más que afectar al productor, afecta al cliente porque este no tiene la opción de pagar donde desee.

“Lamentablemente la gente todavía no se puede adaptar y están pagando con retraso, lo cual puede ser muy perjudicial para sí misma. Constantemente tenemos que estar atrás, avisándole que se le está venciendo el seguro porque lamentablemente, al no pasar a pagar por la oficina, se pierde un poco el contacto”, advirtió el directivo de APAS Noroeste.

Día del Seguro

Desde APAS Noroeste organizan una cena para hoy, con todos los socios y la comisión directiva. “Esto viene acompañado por la alegría de un sueño que estamos por cumplir, que es tener la casa propia”, acotó Iván Lázzaro.