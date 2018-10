A pesar de las promociones, cayeron las ventas por el Día de la Madre

La expectativa por las ventas del Día de la Madre llegaron a su fin, con más pena que gloria, a juzgar por un informe que dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que indicó que en el segmento minorista la ventas sufrieron un desplome del 13,3 por ciento con respecto a la misma fecha de 2017 pese al gran espectro de ofertas que propusieron los comerciantes.

Según la entidad “se notó poco ánimo de consumo este año a pesar que el mercado estuvo lleno de ofertas, y hubo escasa compra rebote más allá del regalo".

Democracia dialogó con los comerciantes Santiago Baldo, Sergio Bracchi y Javier Aquino de nuestra ciudad quienes coincidieron en que no se alcanzaron las ventas de años anteriores.

Mucha gente, poco para gastar

Las promociones lanzadas por los bancos beneficiaron con descuentos a los consumidores y ampliaron un poco el espectro de ventas en los comercios, al menos en Junín, aunque los dueños destacaron que no fueron buenas.

De hecho, según indicó Sergio, de la tienda Bracchi: “La realidad es que el viernes las ventas fueron buenas pero el sábado no tanto. Se debieron a las promociones de distintos bancos, por eso fue mejor. Las promociones de las tarjetas son buenas en general y esta vez no se notó mayor impulso por la promoción, no fue tan notorio por ser el Día de la Madre”.

Santiago, de Baldo Bazar aseguró que “el año anterior hubo algunos días previos al Día de la Madre donde se empezó a mover más, pero este año no. Fue todo el último día”.

Asimismo destacó que el comercio implementó promociones propias, más allá de las que ofrecieron las tarjetas y también estuvieron vigentes en su página web.

“El empuje por la fecha especial no fue como otros años” aseguró y coincidió con Sergio Bracchi en que “gente hubo mucha, pero al haber menos poder adquisitivo, no fue lo mismo que otros años”.

Por su parte Javier, de la tienda de ropa Fryda también destacó que las promociones impulsaron las ventas: “el viernes estuvieron bastante bien con el tema de los descuentos y las promociones. Pero todo está muy calmo. Se bajaron los precios por la fecha pero no es la misma rentabilidad”, aseguró.

En caída

Todos los rubros relevados por CAME finalizaron con caídas en las ventas. Las bajas más acentuadas ocurrieron en: "Artículos para el hogar y uso personal" (-16,3%), "Joyerías y relojerías" (-16%), "Artículos de informática, celulares, y electrónicos" (-14,7%), "Calzados y marroquinería" (-14,4%), "Librerías" (-14,6%), "Servicios de estética, belleza y relajación" (-14,3%), ''Bazares y regalos" (-13,1%), "Indumentaria y Lencería"(-12,5%) y "Flores y Plantas" (-12,3%).

Según la encuesta realizada por Focus Market para CAME, entre 7629 compradores, el 30 % de los regalos fueron por montos de hasta $500. Y el ticket promedio en los comercios relevados por CAME fue $800, 19,4 % superior al año pasado, pero muy por debajo cuando se quita el efecto inflación.