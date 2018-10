“Entre 2002 y 2018 hubo 175 días de paro docente”

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, cuestionó a los líderes gremiales que encabezan la discusión paritaria docente en la provincia al marcar que, entre 2002 y 2018, “han hecho paro durante 175 días, casi un ciclo lectivo entero” y lamentó que, por las medidas de fuerza, los alumnos de escuelas públicas de la provincia hayan perdido “un mes de clase”.

A su vez, señaló que el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal ofreció esta semana “un treinta por ciento de aumento más el material didáctico, sumado a todos los otros aumentos que ellos (por los gremios) han rechazado y que nosotros no sólo pagamos sino que incluimos en el salario”.

“Se trata de la décima propuesta en 19 reuniones con los gremios”, agregó el funcionario bonaerense en declaraciones radiales.

“A nosotros nos parece una buena propuesta. Les propusimos volver a sentarnos en diciembre. Ahora hay que esperar y ver qué van a hacer ellos en los próximos días”, amplió el funcionario.

En referencia a los 24 días de paro docente en la provincia en lo que va del año, el funcionario remarcó que eso significa que “los chicos de las escuela pública de Buenos Aires han perdido un mes de clases”.

“De 2002 al 2018, estos mismos líderes gremiales han hecho paros por 175 días. Los chicos han perdido casi un ciclo lectivo”, manifestó el funcionario y apuntó: “Esa no es la manera de ponernos de acuerdo en temas que hacen a la calidad del sistema educativo”.

Diálogo

“Queremos seguir dialogando y que no hagan más medidas de fuerza. Nos parece que no tiene sentido seguir dejando a los chicos sin ir a clase”, remarcó Sánchez Zinny, que calificó a los paros como medidas “que no fortalecen la escuela pública, sino todo lo contrario”.

Consultado sobre por qué no se acepta el reclamo de los gremios de imponer una cláusula gatillo en el ajuste salarial, dijo que son conscientes de “la crisis económica en la que estamos” y que por eso es que la propuesta “es reunirnos cada 30 o 45 días para ir viendo los ingresos del estado provincial”.

“Lo que no queremos es lo que ha pasado en muchas administraciones anteriores que hacían propuestas que después no se podían pagar”, afirmó, al tiempo que dijo que “la Gobernadora fue muy clara: tenemos que hacer propuestas que podamos pagar en función de lo que está recaudando la Provincia”.