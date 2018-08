Vidal: "No reconocer la dificultad económica es no entender lo que le pasa a la gente"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña, quien aseguró que no se está ante "un fracaso económico". "Yo creo que estamos ante una dificultad y no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente", dijo la mandataria.

"Siento que la gente tiene incertidumbre, como lo dijo el presidente Mauricio Macri. Todos sabemos que cada vez que se mueve el dólar hay preocupación, por lo que cada uno debe hacer lo que le corresponde", aseguró.

Y agregó: "Entendemos lo que pasa, no vivimos en una burbuja. Vamos a hacer todo lo posible para cuidar el trabajo. Estoy trabajando mucho con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, escuchamos a todos", indicó.

"La inflación les pega a los que menos tienen, a los que no llegan a fin de mes, y nuestra tarea es trabajar para paliar eso", añadió en diálogo con radio La Red.

"Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que la gente sienta esto en su capacidad de compra. Hay que estar atentos. La mitad de mi agenda es con la gente: yo recorro, ahí ves lo que pasa y cómo seguir tomando medidas", concluyó.