Para las campañas del maíz y la soja, las perspectivas son dispares

El ingeniero Juan José Cavo explica que “dentro de un mes o poco más, comienza la siembra de maíz y un poco más adelante el de soja” y sobre esto, señala: “Las perspectivas, hasta ahora, desde el punto de vista meteorológico, son buenas, hay humedad en el suelo, las lluvias por el momento son suficientes, y por supuesto que falta mucho todavía, así que vamos a ver cuál es el comportamiento del clima: se habla de un año bastante favorable, porque habría un Niño no tan fuerte, con lo cual, estaríamos con lluvias normales o algo superior a lo estándar, de acuerdo a lo que indican los pronósticos, pero siempre hay que ver lo que sucede finalmente. Si se cumple lo que se está vaticinando, podríamos tener un año muy favorable para la producción de los cultivos de la cosecha gruesa”.

En general, el maíz se va comenzar a sembrarse a partir de mediados de septiembre “y es muy variable lo que se hace de primera y de segunda de un año a otro”, porque depende de muchos factores. “Es muy posible –agrega Cavo– que el de primera sea entre un 60 y un 70 por ciento y el resto de segunda”.

Las previsiones para estos dos cultivos, según el ex titular del INTA, “son que el maíz aumente un poco la superficie, tal vez unas 35 mil hectáreas, algo más que el trigo, y que haya unas 70 mil hectáreas de soja de primera y otras 35 mil de segunda, más algo de cebada que siempre se hace”.

Si se dieran estos números, Cavo cree que “serían muy buenos, porque estaríamos hablando de unas 140 mil hectáreas en total y eso se ve solamente cuando no hay inundación”. Y concluye: “Por eso aclaro que estoy diciendo esto siempre que no haya problemas hídricos serios, porque si hay un gran exceso de agua puede reducir la superficie sembrada en 15, 20 y hasta 30 mil hectáreas. Si las condiciones son normales, regulares, podíamos hablar de 140 a 145 mil hectáreas sembradas”.

Por su parte, Rosana Franco evalúa que “la soja viene bien, estamos prácticamente a un mes del sembrado”, aunque respecto del maíz es más cauta: “El productor está observando, porque si bien el precio es atractivo, también es cierto que los costos son muy altos porque los insumos del maíz están valuados en dólares, así que creo que el área de maíz no se va a aumentar, lamentablemente, va a ser lo mismo de siempre, hay algunos que no lo van a hacer, así que el productor se volcó más al trigo y no tanto al maíz”.

Finalmente, en cuanto a las superficies que ocuparán estos dos cultivos, sostiene: “El área de soja está bastante determinada así que no creo que sufra variaciones. El productor suele apostar a la misma área. En general, se está mirando bien qué hacer por el tema de los costos, si el dólar no estuviera tan alto, es probable que algún productor hubiese hecho algo mas de maíz y menos de soja, pero estimo que habrá algo similar a lo de todos los años”.