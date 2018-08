En Junín, los divorcios ya superaron a los casamientos en lo que va del año

Aunque la pregunta permanece en la mente de muchos, “casarse o no casarse” no parece ser la duda de tantos, visto el aumento de los matrimonios que se registró en la provincia de Buenos Aires en los últimos años.

Incluso en nuestra ciudad, también creció el número de los que eligen sellar legalmente el amor y en lo que va del año se casaron ya casi 150 parejas, aunque con la particularidad de que en la misma línea, también ronda una cifra similar el número de divorciados en el mismo período.

Un dato no menor es que según el Juzgado de Familia de nuestra ciudad, en lo que va de 2018 se iniciaron 159 procesos de divorcio: 51 por presentación conjunta y 108 por presentaciones unilaterales.

Casamientos versus divorcios

En los últimos tres años aumentaron un 11% los casamientos de personas de diferentes sexos en la provincia y crecieron un 23% los matrimonios de personas del mismo sexo.

Durante ese período, en Junín también aumentaron los casamientos con bonaerenses de distinto sexo, aunque un 9,5%, ya que en 2017 se unieron 312 parejas contra las 285 de hace cuatro años. También creció el matrimonio igualitario, pero el doble: esta vez dieron el sí 2 parejas.

En tanto durante este 2018, incluidos datos del mes de junio, ya se concretaron 146 matrimonios. Pero en estos primeros seis meses no sellaron su amor ante el Registro ninguna pareja con personas del mismo sexo.

Según datos obtenidos por Democracia, a través del Juzgado de Familia de nuestra ciudad, existen cifras sobre divorcios que se contraponen a las de casamientos registrados en lo que va de este 2018 y que suman ya 160.

Según información proveída por la Dra. Guillermina Venini, juez de familia del Juzgado de Junín, “de febrero a julio se iniciaron 51 procesos de divorcios por presentación conjunta y se dictaron 58 sentencias”.

En el caso de divorcios por presentación unilateral, según la magistrada, “se iniciaron 108 y se dictaron 102 sentencias”, con la salvedad de que no se tiene en cuenta la feria judicial de enero y de que julio solo comprende medio mes.

De las cifras además, se desprende que en la actualidad la presentación unilateral es hoy la más utilizada.

Del mismo sexo

La delegación del Registro de las Personas donde más casamientos sucedieron el año pasado fue en la Sección Primera de Mar del Plata con 1.312 matrimonios, de los cuales 21 fueron igualitarios.

Además, los meses más elegidos para casarse son enero, febrero, noviembre y diciembre.

Justamente, respecto del matrimonio igualitario, en 2014 la Provincia tuvo 519 y en 2017, 641. En medio sellaron su amor 646 parejas en 2015 y 476 en 2016.

En tanto en los primeros seis meses de este año ya van 277.

Matrimonio “digital”

La próxima semana se conocerán detalles sobre lo que será el labrado de actas digitales de matrimonio, según indicaron desde la Provincia.

Es decir que para quienes se casen en el territorio de Buenos Aires, en cualquiera de las 530 delegaciones del Registro de las Personas se labrarán digitalmente los matrimonios.

Por otro lado, y por primera vez en su historia, desde este año los bonaerenses pueden casarse en alguno de los lugares emblemáticos elegidos por la Provincia como la República de los Niños, en La Plata, el Museo del Transporte de Quilmes, el Museo del Mar en Mar del Plata, el Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Teatro Municipal Rafael de Aguiar (San Nicolás).

Una de las condiciones para inscribirse era que entre las parejas, al menos una de las dos personas tuviese domicilio radicado en el partido donde se ubica la opción seleccionada.

Tras la inscripción se realizó un sorteo entre las 364 parejas anotadas y fueron elegidas 5 para cada sitio.

“Estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de parejas que se anotaron. Creemos que es una buena forma de que puedan celebrar un día tan importante en lugares que seguramente los acompañó en su infancia o en su vida cotidiana y en los cuales la experiencia de casarse se torna mucho más familiar y cercana”, dijo José Etchart, al frente de la Dirección Provincial del Registro de las Personas.