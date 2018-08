Abril Picchi y un fuerte mensaje de inclusión en el mundo de la moda

Todavía no terminó el secundario pero ya tiene muy claro lo que piensa hacer en su vida. Y eso tiene mucho que ver con la búsqueda de un cambio social y de una Argentina más inclusiva, al menos en un ámbito como lo es el de la moda, limitado e inalcanzable para muchos y en el que esta adolescente asegura que incursionó solo por mera “suerte”.

Abril Picchi es una joven de Agustín Roca que por diversión se animó a enviar un mail respondiendo a una convocatoria de la marca de ropa Madness, de Candelaria Tinelli, que buscaba chicas para su campaña apuntando a la diversidad.

Abril perdió su mano cuando era muy pequeña y aprendió a vivir con ello, logrando superarse y convertirse hoy, casi sin esperarlo, en la encargada de llevar un mensaje de inclusión en un mundo de elite que busca una perfección que no existe pero que se inventa.

“Nunca pensé ser modelo, siempre me gustó el tema de transmitir algo respecto de la diferencia que tengo yo”, cuenta y remarca las comillas en la palabra “diferencia”.

“Siempre quise mostrarme como una persona normal y mediante el modelaje pensé que lo podía demostrar porque es un ámbito en el que no ves personas con cuerpos reales, lo que uno es y con diferencias físicas de lo normal por ejemplo”.

Sobre cómo logró ser parte de la marca de ropa, Abril contó: “En mi caso tuve suerte porque la propuesta de Madness llegó porque les mandé un mail. Ellos buscaban modelos y a partir de ahí les interesó mi perfil y me lo respondieron e hicimos las fotos. Fue una felicidad extrema”.

Su mensaje en el BAFWEEK

El BafWeek es el primer gran evento en el que Abril participó ya que con anterioridad solo había hecho fotos en nuestra ciudad, con la maquilladora Liliana Yarmuch.

“Nunca lo hice de modo profesional solo por diversión”.

Sobre el mensaje inclusivo de Madness, Abril explicó que “buscaban diversidad y es bueno el mensaje. Es un orgullo ser parte de una campaña así y el desfile transmitió eso. No solo estaba yo sino además otros tipos de cuerpos y eso fue lo más lindo de todo”.

Además, destacó que “en el backstage del desfile, la misma Candelaria Tinelli nos pedía que seamos nosotras, que no teníamos que ir caminando rectas y serias sino que podíamos sonreír, bailar. Mostrar la personalidad de uno”.

Con ganas de seguir

Si bien Abril tiene pensado estudiar Ingeniería en Alimentos en Unnoba el año próximo asegura que le gustaría continuar trabajando por la inclusión.

“Mi objetivo es estudiar y recibirme, pero me encantaría poder seguir transmitiendo esto, el mensaje de inclusión. Llevar ese mensaje y cambiar las cosas. En Argentina no se ve diversidad de modelos. Está bueno que la haya y ser parte de este cambio me genera emoción y me da ganas de seguir por la repercusión que tuvo”.

A sus 17 años, Abril no sabe qué le depara el futuro y asegura. “La vida me va a llevar a donde tenga que llevarme. Si me preguntabas hace un par de años si esto hubiera sido posible te habría dicho que no, era inimaginable”.