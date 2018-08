Escasa información sobre los pasajes “low cost” en micros de larga distancia

Aún hay poca información sobre la aplicación de descuentos en los viajes en colectivos de larga distancia, luego de que el gobierno nacional dispusiera el 9 de agosto último, eliminar el piso tarifario también para los colectivos, como antes hizo con los aviones.

A partir del 1 de septiembre, las empresas de micros de larga distancia podrán ofrecer pasajes low cost entre un 15 y un 95 % más baratos en relación a los precios regulares. A modo de ejemplo se podría viajar desde Buenos Aires hasta Rosario por $ 18, lo cual genera dudas en cuanto a su aplicación efectiva, dado los altos costos que tienen las empresas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, no fue bien recibida por los empresarios del sector, que piden una baja de los costos y la flexibilización de sus operaciones para poder brindar servicios de calidad y seguros.

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), dicen estar "preocupados por la profunda crisis estructural" del sector. "Estas medidas, más allá de su potencial connotación positiva en el corto plazo (...) llevadas adelante de forma intempestiva y ausentes de una planificación integral pueden terminar resultando todo lo contrario en el tiempo", expresaron en un comunicado.

Según la nueva normativa, las empresas de ómnibus de larga distancia podrán hacer descuentos de hasta 95% para pasajes comprados con hasta 10 días de anticipación. También prevé la habilitación de boletos multimodales y transfers hasta la terminal.



En Junín

Consultado personal de algunas de las oficinas de empresas que operan desde la Terminal de Omnibus de Junín, dijeron que aún no tienen ninguna directiva al respecto, aunque en el caso de Cóndor Estrella, desde hace algunos días ya aplica un descuento del 25 por ciento en cada pasaje comprado con 15 días de anticipación, pero esto no tendría nada que ver con los pasajes low cost promocionados por el gobierno.

Desde Transporte Automotores La Plata, una empresa cuyos colectivos son muy utilizados por estudiantes y agentes del estado para viajar a La Plata, donde el precio del boleto más barato es de 510 pesos, manifestaron que hasta ayer no había ninguna novedad sobre los low cost.

Lo mismo señalaron desde Pullman General Belgrano, con colectivos que tienen intensa actividad en lo que hace a viajes hacia y desde Buenos Aires. “No tenemos información, no sabemos si se aplicará ni cuando”, apuntaron. En este caso, el precio del pasaje más barato a Retiro es de 460 pesos el servicio semicama.

La empresa Plusmar que realiza trayectos a muchos destinos del país, al ser consultada a través de su call center, tampoco ofrece servicios con descuentos por venta anticipada de pasajes por el momento.