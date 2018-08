Las compras por el Día del Niño cayeron 3,3 por ciento

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron un 3,3% con respecto al año anterior, en "línea con la tendencia general del consumo" ya que "hubo mucha mesura en las compras".

La caída mayor se registró en el rubro consolas y video juegos (-8,6%), aunque también bajaron las compras en libros (-7,8%), rodados (-6,9%), indumentaria y calzado (-5,7), y computación y celulares (-3,4%), entre otros productos.

En este contexto, Diego Ruiz, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, afirmó a Democracia que el grueso de las ventas se realizó “durante los últimos tres días y la gente aprovechó mucho las promociones con tarjetas”.

"La situación es muy mala, las promociones no alcanzan, aunque no hubo muchas. La caída del consumo es muy notoria. La gente cambia los regalos para estas fechas por reuniones familiares", resumió Hugo Rolón, Secretario General de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema).

"De las nueve grandes ramas que componen la canasta de ventas por el Día del Niño, en todos se vendió menos que en 2017, salvo en el rubro juguetes donde la demanda creció 1 %", señalaron desde CAME.



Ticket promedio

En tanto, la medición registró un ticket promedio que se ubicó este año en $ 655, un 19% por encima del 2017, dando cuenta que las familias se volcaron a regalos de valor inferior. "En todos los rubros se notó un desplazamiento hacia ventas de menos importancia", explicaron desde la Confederación.

El relevamiento tomó como referencia un universo de 780 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista para esta fecha. Simultáneamente se obtuvo información de las cámaras referentes de cada rubro adheridas a CAME.