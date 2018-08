Con promociones, las jugueterías de Junín se preparan para el Día del Niño

La llegada del Día del Niño siempre viene acompañada de la duda, sobre cuánto aumentarán esta vez los juguetes en comparación con el año pasado o bien simplemente con algunos meses anteriores.

Lo cierto es que desde las jugueterías locales destacaron que no se registran aumentos específicos de la fecha sino que los precios acompañan aumentos que se vienen dando de manera general.

Si bien recientemente el gobierno lanzó una Canasta de Juguetes a precios accesibles, en nuestra ciudad aún no les fue informado a los comerciante, según destacaron desde Babilonia y Maulini, también de La Anónima, aunque esperan la información.





De $10 a $10.000

Desde las jugueterías locales destacan que hay mucha variedad de juguetes y que siempre existe la opción de un presente económico.

Alfredo, de Maulini, destacó que hay juguetes de todo tipo: “Algunos vinieron con precios de marzo, algunos más caros, otros me consultaron si los quería o no. He recibido el 90% de los pedidos, me falta un 10% y estamos al límite. Cumplieron todos”, destacó.

Según Alfredo, “los precios son los precios del país. Acá vas a encontrar desde $10 hasta $10000, es tanta la variedad que depende de lo que sea, del tamaño, si es para nena o varón, tenemos secciones separadas. El precio depende no tanto de la calidad sino mucho del tamaño”, enfatizó.

Hay pelotas desde $50, de $90, de $200, de $500, en el caso de los varones y bebotes hasta $2000, si bien arrancan desde $400, según indicó Alfredo.

Jaquelina, de Babilonia aseguró que “se sufrió el aumento en conjunto con los aumentos en general. Hemos recibido mercadería hace un mes y hace una semana, y vino al mismo precio.

No aumentó para el día del niño”.

Por su parte destacó que “hay una línea amplia de juguetes y si vos querés un presente de menos de $100 hay. Todavía hay”.

Promociones vigentes

Tanto desde Maulini como de Babilonia explicaron que aún no se les notificó respecto de la Canasta de Juguetes a precios accesibles.

Aún así, los comercios tienen promociones vigentes con distintas tarjetas en donde se destaca el Ahora 12.

“Tenemos promoción todos los días, todo el año, de 3 cuotas sin interés con precio de contado, con cualquier tarjeta”, explicó Alfredo de Maulini.

“Los jueves, viernes, sábado y el domingo, hipotéticamente el día del niño, tenemos el plan Ahora 12 del gobierno en 3, 6 y 12 cuotas, también con precio de contado”.

Por su parte el supermercado La Anónima ofrece un superdescuento del 25% en algunos juguetes y ofertas en muchos otros.

Jaquelina, de Babilonia destacó “una promoción todo el año con tarjeta Nativa, los días viernes, con 3 pagos sin interés y el 20% de descuento en el resumen. También jueves, viernes y sábado el Ahora 12 de Visa y siempre para el Día del Niño cada tarjeta lanza su propia promoción”.