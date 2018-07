Avanza el proyecto de eliminación de las comisiones en contratos de alquiler

El debate que ya había instalado en la Legislatura a través de distintos proyectos impulsados por la oposición volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, a partir de la decisión política de Cambiemos de avanzar con una reforma. Se trata de la eliminación de las comisiones en los contratos de alquiler, sin duda un guiño hacia los sectores medios urbanos.

De manera concreta, el proyecto de ley ingresó esta semana a la Cámara de Diputados de la Provincia con la firma del presidente del cuerpo Manuel Mosca y de otros diputados del oficialismo y ya cuenta con el aval de la Gobernación, además de eco en muchos de los bloques opositores, por lo que se estima que será sancionada sin mayores inconvenientes antes de fin de año.

De esta manera, quienes alquilen inmuebles en el territorio de la provincia de Buenos Aires ya no deberán pagar comisiones, ni afrontar gastos de honorarios o gestoría. En el caso de que las inmobiliarias lo hagan contraviniendo la norma, recibirán abultadas multas.

En Buenos Aires se estima que hay 7 millones de personas que viven en hogares alquilados.

Año a año, además, aumenta el porcentaje de viviendas en esta condición.

Las condiciones para alquilar o renovar un contrato son cada vez más difíciles de alcanzar.

Dos propuestas

El proyecto ingresado por Manuel Mosca, Carolina Píparo y Maricel Etchecoin Moro apunta a resolver el déficit habitacional en la Provincia. Básicamente, estipula que en las locaciones de inmuebles no podrán cobrarse comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje.

La prohibición se extiende a los honorarios por administración de dichas locaciones. Tampoco podrá requerirse a los inquilinos los costos de gestoría de informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones.

Esas condiciones sólo correrán para los casos en el que el locatario sea una persona humana y no regirán cuando quien alquila sea una institución o una empresa comercial, y cuando el fin del alquiler sea otro que el de habitar en el inmueble.

Asimismo, el proyecto de Mosca también contempla una protección de los derechos de los locadores o propietarios, ya que dispone que los corredores inmobiliarios tendrán prohibido cobrar comisiones superiores al cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato.

La diputada provincial por Cambiemos, Laura Ricchini, manifestó que acompañarían el proyecto presentado por el bloque.

“El proyecto de Giaccone y Ottavis respecto de la comisión que se cobra en los contratos de alquiler y que presentaron hace un tiempo no se ha tratado ni está previsto su tratamiento en ninguna comisión que integro”, aclaró sobre la propuesta opositora.

En su defecto, destacó que “el proyecto presentado por Manuel Mosca determina el tema comisiones y también establece la competencia de la Oficina del Consumidor para poder tratar los temas relativos al alquiler”.

En principio, la diputada estimó que “son los dos proyectos que comienzan su tratamiento y debate y estará abierto para ser discutido con los martilleros, corredores inmobiliarios y demás pero en principio estaríamos de acuerdo con este proyecto presentado por Cambiemos. Estaríamos acompañando este proyecto”.

Por su parte, consultada la diputada por Unidad Ciudadana, Rocío Giaccone sobre su iniciativa explicó que “es resultado del trabajo realizado en conjunto con asociaciones que nuclean inquilinos. Ellos nos acercaron esta problemática y canalizan las demandas; en el año 2017 recibieron al menos 4.000 reclamos”.

Asimismo destacó la “urgencia” de tratar la cuestión: “Creemos que es factible y urgente abordar esta situación, porque está planteado en un contexto de grave crisis económica y de baja del poder adquisitivo del salario, donde alquilar y asumir los costos de un nuevo contrato se hace cada vez más difícil”.

Los proyectos, según explicó la legisladora, “serán tratados en comisiones, con debate y abordaje de las alternativas en forma integral, para resolver todas las cuestiones técnicas y encontrar la solución más justa para todas las partes y que beneficie a la mayoría”.

Rechazo de martilleros

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia ya habían rechazado la iniciativa calificándola como “un error”.

"Poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo", aseguró hace algunos días el presidente del Colegio, Juan Carlos Donsanto, quien adelantó que la institución está trabajando en una propuesta integral que presentarán a las autoridades en los próximos días.

"Resumir el problema en que los profesionales inmobiliarios no deban cobrarles más a los inquilinos y cargar sus honorarios sobre los propietarios, puede ser que desaliente la inversión en la construcción con destino a renta, lo que implica reducir la oferta y en consecuencia aumentar los costos de los alquileres", afirmó Donsanto, es decir, que a cambio de esa reducción, se pagará mucho más el canon locativo.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín, cuestionó los proyectos legislativos que fueron presentados en la Provincia para regular la actividad, como la creación de una oficina de inquilinos o que todos los gastos de honorarios y costos del alquiler corran por cuenta del propietario.

“Esto se termina trasladando luego al precio del alquiler, y es totalmente contraproducente, como ya está ocurriendo en Capital Federal”, advirtió.

Y alertó que “estas situaciones solo van a llevar a que la gente retire las propiedades del mercado”.

En efecto, el profesional mencionó que mientras que en nuestra ciudad las subas en el primer semestre de este año fueron de entre un 10 y un 15 por ciento, en CABA treparon al 17%.