Afirmaron que no cerrará la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital

Alicia Ramallo, directora del Hospital Interzonal General de Agudos, descartó que se vaya a cerrar la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, desmintiendo al doctor Adrián Pérez, médico que ocupa el cargo de secretario general de la Cicop en Junín.

Al ser entrevistada por Democracia, la directiva explicó cuál fue el inconveniente que ocasionó los rumores de cierre. “Tenemos un colega enfermo de la Terapia Infantil y otra persona que se tomó vacaciones que tendría la idea de irse de Junín, por eso comenzaron los comentarios de que la Unidad de Terapia Infantil iba a cerrar, pero no es así. Los jefes de Terapia son gente muy seria y responsable y lo que quieren es buscar la solución al problema. Hoy estuvieron más de una hora con nosotras para ver cómo podían rever cómo cubrir el trabajo que tiene el médico de vacaciones”.

“Vamos a charlar con el personal y en el mientras tanto ellos se irían preparando los residentes salientes ya como personal para la terapia. El Ministerio de Salud nos habilita los cargos, pero el tema es la gente que por ahí no se quiere presentar o no quiere estar ahí pero cerrar una terapia infantil, no, de ninguna manera. Es la única de la zona, es la única que sostiene a los pacientitos. La terapia se necesita”, afirmó.

Respecto a la extensa trayectoria de la Terapia Intensiva Pediátrica, la doctora Ramallo dijo que tal vez hacía un poco más de diez años que estaba, pero siempre quedó como Unidad de Terapia y que eso tal vez enojó bastante a los médicos (que trabajan allí) porque nunca se hizo un Servicio de Terapia. “En realidad hay que jerarquizar haciéndolo servicio”, apuntó.

El Ministerio

La doctora Ramallo aseguró que estuvo gestionando ante el Ministerio de Salud de la provincia sobre esta problemática. “Ya hablé con mi jefe del Ministerio y me dijo que me quedara tranquila porque en el próximo presupuesto iban a jerarquizar y en vez de Unidad será Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica y que mientras tanto se sostenga lo más que se pueda la unidad y después se jerarquizará con el nuevo presupuesto del 2019. Hoy hay un solo servicio, el de Terapia Intensiva, pero después habrá un nuevo servicio, autónomo, de terapia intensiva pediátrica”, aclaró.

La directiva dijo que concretamente el problema era que un médico está con parte de enfermo y agregó que los otros profesionales siguen yendo a trabajar. “Entre los jefes están cubriendo los médicos que faltan pero nadie dice que se va a cerrar, tenemos que sostener hasta que se puedan incorporar los médicos que faltan”, afirmó.

Cicop

Desde la Cicop, entidad gremial que nuclea a los médicos, el doctor Adrián Pérez, quien es médico del hospital y secretario general de dicha entidad en Junín, advirtió que si hasta el 31 de julio el problema no se solucionaba rápidamente, se terminará con la atención en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

En diálogo con TeleJunín dijo que había muchas formas de solucionar este inconveniente, tanto adentro del hospital, desde la dirección del hospital, como hacia afuera, desde Región Sanitaria III, Ministerio de Salud y desde la política misma ya que esto involucraba no solo a Junín sino a la zona de influencia. “Cerrar un servicio tan esencial como la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica sería muy riesgoso y poco favorable para todos”, apuntó.

Desde Cicop se reclama lo siguiente: que como hace 14 años que funciona la U.T.I.P pero no es un servicio, se solicita que sea habilitado como tal; pide que se reconozca al personal que trabajó ahí durante 14 años y el nombramiento de nuevos terapistas.

“Si se da respuesta a nuestros reclamos esto va a tener continuidad porque no está en el ánimo de ninguno de nosotros terminar con esto”, dijo el doctor Pérez.

Señaló que el trabajo de terapista significaba un desgaste y estrés mayor que el médico común y que eso no fue reconocido durante 14 años.

A la pregunta si en otros hospitales había cierre de servicios, respondió que sí. “La baja remuneración de la tarea del médico, con salarios tan bajos, hace que este elija trabajar en centros privados en vez de hacerlo en la salud pública. Esto provocó un vaciamiento de especialistas en los hospitales públicos. Si quieren tener salud pública, deberían ocuparse de lo salarial y de las condiciones de trabajo”, señaló.