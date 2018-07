Habría internas en la Federación

El 31 de agosto finaliza el mandato de Osvaldo Giapor como presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, por lo cual la entidad deberá convocar a elecciones internas.

Hasta el momento se sabe que Giapor (de la Sociedad de Fomento Prado Español) va por su reelección y competirá con otra lista de sociedades de fomento, entre las que está la del Barrio Ferroviario, a cargo de Martín Sofía.

Salvo que haya acuerdo y se presente una sola lista, habrá internas en la Federación.

Es muy posible que se prorrogue la elección, ya que no darían los tiempos para hacer la convocatoria, abrir las posibilidades a otras entidades fomentistas (son 56 en total) que quieran competir, participar y decidir la elección, siempre de acuerdo a las normas estatutarias vigentes.

La candidatura de Giapor ya se habría lanzado, en tanto que la de la otra lista no. Consultado Martín Sofía sobre este tema, dijo que la lista ya está armada pero no quieren darla a conocer hasta más adelante, cuando se sepan algunos detalles de la convocatoria a elecciones, requisitos que tienen que tener las sociedades de fomento para participar y demás pasos a cumplir, para que la elección no quede impugnada.

Al respecto, el actual titular de la Federación dijo: “cada sociedad de fomento nombrará a un representante y un suplente, para presentarse ante la Comisión electoral de la Federación. Todos los barrios tendrán derecho a presentarse como candidatos y definir la elección, como debe ser en una institución sin fines de lucro”.