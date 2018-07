Arata pidió “certezas” al Gobierno por la inflación

Esta semana el Instituto de Estadísticas en su entrega mensual del Índice de Precios al Consumidor informó que la inflación del mes de junio fue de 3,7% y el acumulado en el año es de 16%.

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata se refirió a este tema y expresó: "Nuevamente nos encontramos con promesas y metas incumplidas por parte del Gobierno. Con este dato tenemos la inflación más alta de los últimos 25 meses. La falta de rumbo económico y de un plan concreto para frenar este problema, que afecta a millones de argentinos, parece ser la constante de una gestión que no ve la realidad".

"Lamentablemente estas noticias no dejan de preocuparnos porque los argentinos seguimos pagando el ajuste, los tarifazos, los aumentos desmedidos de combustible, alimentos, transporte y sin embargo el déficit es cada vez más grande. Los argentinos necesitan tener más certezas para poder confiar en que podemos salir de esta situación crítica y mejorar nuestra calidad de vida", afirmó la legisladora.

"La realidad hoy es una sola, la inflación en alimentos, que más se siente en los sectores vulnerables, superó el 5%, lo que responde al crecimiento de la demanda en los comedores comunitarios y escolares. Para revertir la difícil situación de millones de familias argentinas se necesita liderazgo y profesionalismo. Nuestro espacio cuenta con un equipo de profesionales que junto a Sergio Massa les han presentado al Gobierno un plan de medidas para poder salir de esta situación, pero lamentablemente el diálogo no caracteriza a esta administración".

"El gobierno debe dejar la soberbia de lado y escuchar las propuestas de la oposición para comenzar a dialogar y construir consensos que permitan tomar medidas para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Si así lo hiciera, Cambiemos contaría con nosotros para dialogar y definir la solución a los problemas", cerró.