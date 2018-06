El doctor Marcos Jaureguízar, médico y docente de la carrera de Enfermería de la Unnoba, no pudo participar del debate por problemas de salud. No obstante, mandó su opinión por mail:

“El aborto en nuestro país es un problema de Salud Pública porque se producen unos 500.000 por año en Argentina (fuente: Cedes, ELA, Redaas) y el 17% de las muertes maternas fueron por abortos inseguros, en el trienio 2014-2016.

Significa esto que el aborto es una realidad más que cotidiana, horaria, ya que según las cifras anteriores en nuestro país abortan unas 57 mujeres por hora en los 365 días del año. Primera cuestión: no debería haber mujeres muertas por abortos inseguros. Segunda: todas las muertas son pobres.

Pero el tema más importante, más profundo, pasa por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Los derechos surgen, cambian, se contraponen, progresan, avanzan, enfrentan pero siempre son respuesta que nos damos a nosotros mismos, para mejorar nuestras vidas.

La mujer tiene el derecho desde siempre a decidir sobre su cuerpo, el que se discuta hoy en nuestro país es una circunstancia temporal y ese derecho es superior a cualquiera que crea tener derecho sobre él. La mujer no tiene por qué hacerse cargo de un embarazo no deseado. La discusión sobre cuando un huevo, cigota, feto, bebe pasa a ser persona con derechos es una definición, casi en su totalidad, metafísica.

Ahora o dentro de un tiempo deberemos asumir que la mujer no es un receptáculo de hijos no deseados y que tiene libertad para decidir qué hacer pero en forma legal, segura y gratuita. Si los hombres nos embarazásemos, hace rato que esta ley hubiese salido”.