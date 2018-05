Club de los Abuelos: Una segunda casa que acompaña y alegra a los adultos mayores

El Club de los Abuelos nació en agosto de 1980 con las primeras reuniones que se realizaban en el teatro La Antorcha y luego en algunas otras ubicaciones hasta lograr obtener su sede.

Julio Oros fue el primer presidente y luego formó parte constitutiva del Club Amelia Peroni de Voda, gracias a quien hoy cuentan con las inmensas instalaciones de la casona donde funciona el Club de los Abuelos, ahora ubicado en Remedios de Escalada de San Martín 264.

Cuando la señora de Voda debió retirarse por cuestiones de salud, el club permaneció cerrado por dos años, aproximadamente hasta que volvieron a trabajar para reabrir en el 2015.

En la actualidad, el Club cuenta con 500 asociados que forman parte de este espacio que se convierte en la segunda casa de muchos de los abuelos que asisten.

El próximo 4 de junio se llevarán a cabo nuevas elecciones para la conformación de la Comisión Directiva que actualmente preside Lida Manzone de Merlo.

Actividades y buena compañía

Desde sus inicios, el Club de los Abuelos se erigió en la ciudad como una institución que ofrece distintas actividades, talleres, cursos y servicios para que los adultos mayores puedan participar y como una forma de entretenimiento y contención.

Las actividades propuestas incluyen tejido a mano, con dos agujas y crochet, folclore, Tai Chi, gimnasia, Yoga, tejido mejicano, pintura, reciclado, pedicuría, masoterapia y enfermería.

“Una parte de la ayuda la brinda Pami y otra el municipio”, según destacó su presidenta.

El club y sus actividades conforman un espacio de encuentro constante para los adultos mayores e incluso según destaca Lida, su presidenta, “las puertas están abiertas y recibimos a todos con mucha alegría. Tenemos un promedio de tres socios por día porque tenemos muchos talleres y actividades”.

También cuentan con opciones de turismo y en muchas jornadas se reúnen y juegan a las cartas, toman mate, comparten un té o mate cocido y simplemente disfrutan de buenos momentos.

“Es mi segunda casa, uno se lo toma tan a pecho, como si fuera propio. El día que no voy extraño. Así que trato de ir siempre, hasta que Dios me ayude”, asegura, Lida

“Esto es como una familia, siempre lo digo. En los dos períodos que tuve de presidente, si no hubiera tenido la gente buena que me acompañó, no habría podido sola. Se hacen muchas cosas dentro del club”, enfatizó.

“Siempre estamos dispuestos a recibir gente, los domingos burakeamos sobre todo ahora que viene el invierno. Somos 18 o 20 nos reunimos el domingo, los hombres juegan al truco”, relató y agregó que “en esta época de la vida es importante tener un entretenimiento una tarea para hacer”.

Renovación de autoridades

El próximo 4 de junio se llevará a cabo la renovación de las autoridades del Club: “Ya están las listas, se realizó la convocatoria y se renueva la comisión directiva”, aseguró Lida.

Además, el 10 de junio el Club realiza un almuerzo criollo, como todos los años y que comparten todos los adultos mayores.

La actual comisión está conformada por la presidenta Lida Manzone de Merlo; el vicepresidente Raúl Petraglia, la secretaria, Ofelia Francani; la pro-secretaria, Elena Alonso; la tesorera, Yolanda Figliolo; el pro tesorero, Jose Luis Mazzei y el secretario de actas, Alejandro Merlo.