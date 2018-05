La ley de freno a las tarifas de servicios públicos avanza en el Senado pero Macri la vetará

El Senado se encaminaba al cierre de esta edición a aprobar el proyecto de la oposición para morigerar los aumentos de tarifas, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El proyecto de la oposición plantea que las tarifas de electricidad, agua y gas se retrotraigan a noviembre de 2017 y que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para Pymes.

La iniciativa es cuestionada, ya que sólo beneficiaría a los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, además de que desfinanciaría las arcas del Estado.

Con esos argumentos, el presidente Mauricio Macri vetará la ley apenas ingrese por la Mesa de Entradas de la Casa Rosada. La Secretaría Legal y Técnica es la encargada del texto que no reviste ninguna complejidad, la decisión está tomada y cuanto antes se ejecute, mejor, para dar por cerrado el asunto e instalar nuevos temas en la agenda pública, según piensan en el oficialismo.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y su viceministro, Sebastián García De Luca, junto a los senadores Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, más Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, se abocaron a negociar con cada uno de los senadores para lograr superar los 25 propios (creían que podían alcanzar 30 o 31, frente a 37 o 38 que tendría casi todo el peronismo unido, y el resto de abstenciones o ausencias). Esperaban una diferencia de alrededor de 7 votos a favor de la oposición.

El Ministerio de Hacienda hizo un cálculo preciso de cuál sería el costo fiscal de la ley. En gas, $34.643 millones; en electricidad, $74.936,25 millones; en agua, $5.450 millones. Es decir, un costo fiscal total de $115.029,25 millones sólo en el Presupuesto 2018, sin contabilizar aumentos en el transporte terrestre, ferroviario, telefonía y peajes nacionales, que llevarían a aumentar en por lo menos 25 mil millones adicionales.

Por otro lado, la norma elimina la recomposición tarifaria aprobada en audiencias públicas del 2017, beneficiando a los usuarios de Capital Federal y área metropolitana de Buenos Aires, que seguirían pagando los servicios con porcentajes mucho menores de los que abonan los usuarios del interior del país.

Mientras tanto, en el Gobierno apuestan a digerir lo más pronto posible el mal trago de la derrota. El Presidente y varios ministros emprenderán desde hoy una gira por el NOA, donde habrá reuniones con gobernadores y la mesa nacional de Cambiemos, además de visitar obras. Las protestas dominarán la escena porteña hoy y mañana, cuando Macri estará de viaje. Y no se descarta un paro de la CGT a raíz del veto.