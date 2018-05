Cronograma del evento

Teatro de La Ranchería

Sábado 2 de junio

16:00 - Clínica de bajo de Daniel Maza (Auditorio MUMA - Roque Sáenz Peña 141)

20:15 - Apertura de sala

20:30 - Ganejazz

21:00 - Caburo Blues

21:40 - Break

22:00 - Martin Burguez y el Club del Jump

22:50 - Daniel Mazza Trío

Domingo 3 de junio

16:00 - Clínica de batería de Oscar Giunta (Auditorio MUMA - Roque Sáenz Peña 141)

20:15 - Apertura de sala

20:30 - Juani Saullo & Music For The Homeless

21:00 - Checha & The Mortons

21:40 - Break

22:00 - Oscar Giunta Supertrío