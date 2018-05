Especialistas disertarán hoy sobre el abordaje de casos de abuso infantil

Considerado como la forma más extrema de violencia, el abuso sexual infantil es abordado en forma interdisciplinaria desde el ámbito judicial. La importancia de la Primera Escucha.

Hoy, de 17 a 20, habrá una Jornada de reflexión sobre este tema, en el Auditorio del Colegio de Abogados de Junín, Mitre 83. La misma es organizada por el Ministerio Público Tutelar (Asesoría de incapaces) y Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Junín. Es abierta a la comunidad.

En diálogo con Democracia, el doctor Rodolfo Daniel Avendaño, asesor de Incapaces del Ministerio Público Tutelar del Departamento Judicial Junín, explicó :“La propuesta es llevar a cabo un espacio de reflexión sobre la forma más atroz que tiene la violencia, que es el abuso sexual infantil. La hemos organizado junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Junín, presidido por el doctor Juan Bazzani, con la colaboración del Colegio de Abogados, con la presidencia del doctor Lisandro Benito, quien nos facilitó el Auditorio de la entidad”, dijo.

Disertarán en esta oportunidad el doctor Guillermo Torti, juez del Juzgado de Familia N° 7 del Departamento Judicial de Morón; el doctor Hernán Alarcón, coordinador de programas de A.N.U.A. (Asociación Naciones Unidas en Argentina), agente fiscal del mismo Departamento Judicial y el doctor Daniel Zacoro, asesor de Incapaces, Integrante de A.N.U.A. también de la misma jurisdicción judicial.





Según lo manifestado en la charla, desde la Asesoría de Incapaces, el tema de abuso infantil no es visto solo desde el punto de vista penal sino desde el punto de vista asistencial y del descubrimiento de cuándo estamos en presencia de un abuso, lo que se denomina “Primera escucha”.

“Es muy importante saber cuándo el niño trata de comunicar que está siendo abusado. La primera escucha generalmente se produce en el seno de la familia o en el colegio, por eso la jornada que organizamos es abierta a la comunidad, para que el docente o el personal de los C.A.P.S. (Centro de Atención Primaria de la Salud) o los equipos técnicos de los colegios, puedan participar de la charla para ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta”, explicó el doctor Avendaño.

Al respecto apuntó que incluso no todos los profesionales están capacitados para poder ver esto en la Primera escucha. “De hecho, cuando yo en la Asesoría tengo que realizar un informe que excede mi conocimiento jurídico, cuento con una asistente social y una psicóloga, quienes evalúan al niño desde el punto de vista específico y técnico de lo que es su área de competencia. Son ramas auxiliares de la Justicia, que en la Asesoría de Incapaces es importantísimo tener, porque nosotros no siempre podemos detectar qué es lo que el niño quiere decir, el cual a veces lo dice con conductas, otras dibujando, y en el mejor de los casos, lo expresa verbalmente”, agregó.