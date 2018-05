Guillermo Castello: “Queremos que la carrera docente sea universitaria”

¿Qué lo trae por Junín?

Estoy haciendo una recorrida como hacemos siempre. La Gobernadora nos pide que estemos cerca de la gente, de los problemas y de las inquietudes. Comenzamos la recorrida por Chacabuco, vinimos a Junín y a Lincoln, también para estar con la gente de la Coalición Cívica, ya que formamos parte de este espacio dentro de Cambiemos. Estamos reorganizando el partido en toda la Provincia y darle una mano a nuestros referentes. Visitamos la ciudad, vimos cómo están funcionando las instituciones y estuvimos en el Consejo Escolar. Yo estoy a cargo ahora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados así que aproveché para hacer una reunión con el Consejo Escolar para ver cómo están viviendo estos momentos de cambios en la educación de la Provincia, por lo que escuchamos inquietudes.

- ¿Qué nuevos desafíos tiene ahora en la Comisión?

El año pasado estuve presidiendo la Comisión de Intereses Marítimas, ya que soy de Mar del Plata. Ahora me llamaron para este lugar y me parece un desafío importante porque en la educación hay mucho para hacer, ya que el sistema educativo de la Provincia es el más grande de Latinoamérica, por la cantidad de escuelas rurales, de adultos, técnicas y profesores. Es un sistema muy amplio y la Gobernadora está dispuesta, y lo ha dicho, a poner a la educación en un lugar que nunca debió perder. La Argentina hace 50 o 60 años era un foco en Latinoamérica y fue el primer país que derrotó al analfabetismo. Poco a poco fuimos perdiendo lugares, hace 15 años estábamos primeros en las pruebas PISA y ahora estamos en el puesto ocho, por lo que hay que hacer un esfuerzo entre todos, la comunidad educativa y la política.

- ¿Cree que el sistema Polimodal generó un atraso en la educación?

Era claro que ese sistema no funcionaba, lo adaptamos a destiempo y desfasado cuando ya había datos de que en otros países no había funcionado, pero volvimos al otro sistema. Más allá de eso, hay que lograr que la educación se convierta en políticas de estado que trasciendan los gobiernos y las administraciones. Otra cosa que nos distingue a los argentinos es ir de un lado a otro y eso conspira contra que muchas veces ciertas políticas queden asentadas, ya que tienen que tener continuidad en el tiempo y a los argentinos nos está faltando eso desde hace años.

- ¿Cómo dejó la gestión anterior a la educación?

Nosotros hicimos dos pruebas Aprender, mientras que en el kirchnerismo no se aceptaba la evaluación y no quería ponerse al espejo de lo que iba a resultar de las evaluaciones. Mucho tiempo estuvieron esquivándole y en un momento nos retiraron de las pruebas PISA. La mejor forma de planificar cualquier política pública es teniendo los resultados y viendo qué está pasando, sin esconder la cabeza en una alfombra como hacían anteriormente. Nosotros arrancamos bien con el hecho de tener cifras ciertas y los últimos resultados de Aprender nos dio una mejora en lengua, pero no en matemáticas. Lo que es una constante es que en las escuelas del interior hubo mejores resultados que en el Conurbano e insisto que este sistema educativo es bastante parejo con respecto a cómo está la Argentina. Además de los que ingresan a las universidades, solamente se recibe el 50 por ciento que a su vez tiene dificultades para comprender un texto o hacer operaciones matemáticas sencillas.

- ¿Cómo es el sistema finlandés?

Para nosotros es muy difícil porque parte de la base de que los mejores promedios de la universidad son quienes van a dar clases en la primaria y secundaria. Tienen una concepción distinta que por supuesto va acompañada con los docentes mejor pagos de Europa. La educación tiene que estar en un primer plano y todos los mejores recursos humanos van destinados a ser profesores. Acá sería muy difícil por una tradición, ya que el que se recibe quiere ser profesional independiente y aspira a otras cosas.

- ¿Qué sistema se podría utilizar en Argentina?

Nación y Provincia están promoviendo que sea universitaria la carrera para ser docente y esa es la tendencia y me parece bien. La idea es que se formen en la universidad y no en centros de formación docente como hay tantos, entre 1300 en todo el país. Por ejemplo Francia tiene 120 y me parece que hay que darle otra categoría porque se pueden poner los mejores planes, pero en definitiva el chico aprende del docente que es quien está delante de ellos. Hay que privilegiar la capacitación docente, por lo cual los gremios muchas veces tampoco ayudan.

- ¿Hay algún proyecto para cambiar los horarios?

Existe una ley que cierta cantidad de escuelas de la Provincia y Nación deben tener doble escolaridad y me parece que vamos hacia eso. Hoy en día la escuela privada tiene este doble turno y cursos extras que la pública no y ahí empieza a establecerse esta diferencia que no es buena. Capital Federal es donde más está avanzado este tema y tienen talleres que se pueden elegir y se fomenta la creatividad.

- ¿Qué ocurre entre el gremio docente y la Provincia?

El año pasado hicieron 17 días de paro. Los criticamos mucho desde Diputados porque perjudican a los chicos de menos recursos que en general son los que van a las escuelas públicas donde se perdieron 150 días de clases en los últimos años, ya que en las privadas no existen los paros. Esto incide en los chicos y los padres terminan haciendo un esfuerzo extra para mandarlos a una escuela privada. Con estos paros salvajes Los gremios docentes están privatizando a la escuela. Hace quince años, de 100 chicos que ingresaban al sistema escolar había un 66% que entraba a la educación pública y un 33% al privado, mientras que ahora es un 50%. Hay una tendencia de los padres de sacarlos de la escuela pública porque no hay clases o está muy politizado y eso no está bien, ya que tenemos que poner lo mejor en la escuela pública.