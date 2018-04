Con gran concurrencia, culminó la Muestra de la Industria Ferretera

Comerciantes y empresarios de Junín y la Región se dieron cita el viernes y sábado en el complejo San Martín, para recorrer la Megamuestra de la Industria Ferretera, organizada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Productos de Ferretería y Prestadores de Servicios Afines (CAFFYPSA), con el apoyo del Gobierno de Junín, la Sociedad Comercio e Industria y la Red Emprender.

Industriales de todo el país mostraron sus producciones nacionales, como así también, comerciantes del rubro ferretero quienes pudieron conocer nuevos productos y concretar varias operaciones lucrativas.

Esta exposición busca promocionar la industria nacional y potenciar la cadena de valor, vinculando a fabricantes, distribuidores y comerciantes del sector.

Guillermo Arditi, de Plasticual, expresó que la presencia de su empresa en la muestra fue para que "el cliente nos venga a conocer. Tenemos productos para mostrar y que conozcan las virtudes de los productos que fabricamos y por qué la industria nacional, con el sacrificio que ponemos con la gente y los empleados atrás, para poder tener un buen producto y conocer productos que puedan ser novedosos para esos". También contó que su empresa, "hace mangueras de riego, mangueras para presión, mangueras de nivel, para piletas y demás. La idea es estrechar vínculos con colegas".

Otro empresario que participó de la muestra representando a La Hacendosa, de la localidad de Wilde, dijo: "Tenemos expectativas muy altas, porque esta muestra siempre dan muy buenos resultados. La ferretería es un mundo. Uno entra a una ferretería y puede encontrar un clavito, un tarugo, productos de electricidad, lámparas, sanitarios y nos une a todos. Acá estamos todos y contentos por lo bien que nos ha recibido la ciudad de Junín".

Sergio Angiulli, presidente Cámara de Ferreterías de Rosario, aseguró estar "muy contento, porque siempre estamos con la gente de Caffypsa, somos grandes amigos y contentos porque en esta muestra vimos el crecimiento exponencial que han tenido. Cada vez más fabricantes se van uniendo a Caffypsa. Y nuestra función es, precisamente, apoyar la industria nacional. Lamentablemente, no todo se produce en nuestro país, pero todo lo que se produce hay que apoyarlo, porque después de eso vive toda la cadena de valor ferretera, que es muy amplia, que va desde el fabricante hasta el consumidor".

"Por Internet existe lo que llamamos la parte fría de la relación comercial. En cambio, el comerciante que hoy está visitando esta muestra puede conocer al dueño de la empresa. Si tiene un problema o quiere plantearle alguna inquietud, lo hace directamente con el dueño. Cuando hago una compra por Internet, no sé quién está detrás. Acá le doy la mano al dueño de la empresa, le pido un descuento, tengo la posibilidad de comercializar un producto. Y también me capacito, porque aprendo cómo se utiliza el producto. Ferretero que se capacita, mostrador distinto. Por eso son muy importantes estas muestras. Los felicito, porque es excelente la puesta que han hecho aquí en Junín", concluyó.