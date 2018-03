Guadalupe Pallotta: "El 95% de casos en estadío uno se cura con cirugía"

A partir de mañana y hasta el 23 de marzo, en distintas localidades del Nordeste de la provincia, se llevarán a cabo distintas jornadas de concientización sobre el Cáncer de Colon, en el marco del día mundial de dicha enfermedad que se conmemora el 31 de este mes.

Se trata de un gira de prevención que componen cuatro organizaciones no gubernamentales: ACIAPO, una entidad que ayuda a los pacientes con su medicación; Sostén, que es muy conocida en el área de cáncer de mama y trabaja mucho en la legislación para los pacientes con cáncer; la Asociación Argentina de Oncología Clínica y la Fundación Tiempo de Vivir, de educación médica y la comunidad que preside la doctora Guadalupe Pallota, ex presidenta de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, creadora del servicio de oncología en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Las jornadas buscan concientizar con charlas a la comunidad en general, además habrá encuentros con chicos de los últimos años del secundario, enfocados en el hábito de fumar y en las actividades sexuales a través de las que contraen enfermedades que pueden derivar en cáncer.

Otra actividad incluye una reunión de las distintas ONG en una red para asistencia al paciente ya que todas tienen distintas finalidades.

Por último, habrá una actividad académica para los médicos, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, en el Colegio de Médicos, sobre cáncer de colon, para todos los médicos de la zona.

Los días 22 y 23 de marzo, se instalará en la Plaza 25 de Mayo un "colon gigante" para realizar actividades abiertas y sin cargo, con los objetivos de promover la prevención en la comunidad en general; fortalecimiento institucional para organizaciones sociales locales y capacitación para profesionales de la salud de la región.

-¿Cuál es la prevalencia del cáncer de colon hoy?

Es el segundo cáncer de importancia en el hombre y el tercero en la mujer. Como sucede con todas las enfermedades, tiene muchos factores. Hay factores genéticos, hay familias con predisposición para el cáncer de colon, hay enfermedades con predisposición para el cáncer de colon, pero sobre todo la edad, el haber estado expuesto a dietas ricas en grasas, el haber tenido una cirugía de vesícula. Hay numerosos factores, pero lo más importante es que tiene un tiempo muy largo de producción, entonces uno puede tomarlo con la videocolonoscopía cuando es un pólipo y no dejar que se desarrolle un cáncer. Tiene diagnóstico precoz y de hecho como se puede hacer, cuanto más precoz es el diagnóstico de cáncer, más posibilidad de curación existe. Aparte de ello, tiene prevención, porque si tenés pólipos y te los vas quitando, no vas a desarrollar cáncer.

-¿Cuáles son los síntomas, los primeros indicios?

El síntoma más conspicuo es el sangrado, al paciente que tiene una anemia inexplicable hay que estudiarle el colon, un paciente que sangra por el recto tiene que hacerse una videocolonoscopía.

La gente habitualmente dice “tengo hemorroides”, puede tener hemorroides pero por ahí puede tener un pólipo o un cáncer. Cuando hay un sangrado rectal debe hacerse un estudio.

- ¿Se hacen consultas? ¿El paciente se controla o se deja estar y se descubre en etapas avanzadas?

En el caso del colon hay lamentablemente un 20 o 25% de personas que consultan ya con metástasis. Eso puede bajarse, insisto porque se puede hacer el diagnóstico mucho antes.

Aparte, ante cualquier duda hay que consultar, a veces no son específicamente los síntomas que mencioné pero hay dolor, o por momentos hay diarrea y en otros constipación. Hay varios síntomas que tienen que alertar al médico de que el paciente se haga el estudio.

Las mujeres son más pragmáticas y se hacen más controles que los hombres. El hombre no es tan adicto a la consulta y es más vale remolón.



-Se habla de colon irritable, de la relación que tiene con el estrés ¿Es un factor que incide?

El estrés incide en todos los cánceres, incluso en cualquier enfermedad. El estrés y los factores psicoemocionales son muy importantes. El problema es cuánto podemos estar alerta de todas estas cosas. Todos tenemos problemas, este es un país donde estamos siempre con graves problemas económicos , trastornos porque no hay trabajo, estamos estresados, y eso también te causa hipertensión, diabetes, muchas otras enfermedades.

-¿A partir de qué edad debe realizarse un control sobre todo si se tiene un familiar que padeció la enfermedad?

Si hay antecedentes familiares siempre tiene que comenzar el control cinco años antes del diagnóstico del más joven. Si no hay antecedentes debe hacerse una colonoscopía aunque sea una vez en la vida entre los 50 y los 60 años, que es el momento de aparición del cáncer de colon. En esa edad comienzan a aparecer los pólipos, entonces se puede evitar la formación de un cáncer.

En general es raro que una persona tenga cáncer de colon antes de los 40 años, en ese caso o hay un antecedente o tiene una enfermedad inflamatoria del intestino como la colitis ulcerosa u otro tipo de enfermedades. También otros cánceres que se asocien a esto.

-Qué se puede decir de la terapia celular?

El cáncer de colon tiene el tratamiento más viejo de la historia de la oncología y el más curativo que es la cirugía. Si uno lo toma a tiempo, la cirugía cura, en estadío uno, el 95% de los casos.

Las terapias celulares y nuevas terapias sirven pero sobre todo para pacientes avanzados, acá hay que lograr que se no llegue a un estadío avanzado. Es importante concientizar para que se realicen controles periódicos. La educación hace que la gente sea más sana.