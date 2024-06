Se realizará una jornada de concientización contra el maltrato a la vejez

El viernes 14 a las 10hs en el Museo de Arte Municipal (MUMA) “Ángel María de Rosa”, ubicado en Roque Sáenz Peña 141, con la coordinación de la Dirección de Adultos Mayores y la de Prevención en Violencia Familiar y Políticas de Género, se llevará a cabo la jornada “¿Qué ves cuando me ves?”, con el objetivo de promover el debate y la reflexión entre los presentes, para el involucramiento de todas las partes en la lucha contra el maltrato a los adultos mayores.



Cabe destacar que cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en este marco, desde el Gobierno de Junín resaltaron el trabajo articulado e integral con privados para el diseño de protocolos de prevención y actuación ante la detección de este tipo de violencias.



Al respecto, Adriana Summa, directora de Adultos Mayores, manifestó: “Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por lo cual como Gobierno de Junín consideramos que es un buen momento para aunar voluntades políticas para la concientización y erradicar el maltrato y el abuso a los adultos mayores”. Luego, afirmó que “se trata de un flagelo silencioso que muchas veces no es visible, en el que los insultos y golpes son solo algunas formas de maltrato, pero hay muchas variantes más”.



“Tenemos que tratar entre todos de buscar soluciones y poner fin a estos abusos y maltrato en la vejez, especialmente en ámbitos familiares y dentro de instituciones de larga estadía”, indicó Summa y agregó: “Según la Organización Mundial de la Salud uno de cada seis adultos mayores sufre algún tipo de maltrato o violencia, y ese número aumenta considerablemente si están dentro de una institución”.



Además, la funcionaria comentó que “trabajamos conjuntamente con Milagros (Petraglia) y todo el equipo de Violencia, con el propósito de coordinar una jornada para concientizar no solo a las personas mayores, sino a toda la población en general, porque buscamos que ellos puedan defender sus propios derechos ante la sociedad y ante el trato que reciben”. En continuidad, informó que “el día viernes 14 en el MUMA vamos a proyectar tres cortometrajes que apuntan a este flagelo, con el fin de concientizar y darles las herramientas para que sepan que en todas las etapas de la vida hay cosas maravillosas”.



A su turno, Milagros Petraglia, directora de Prevención de Violencia Familiar y Políticas de Género, expresó: “Hace años que venimos articulando en la problemática de violencia familiar y cuando esta situación acontece en los adultos mayores, trabajamos de manera conjunta para dar una respuesta integral, por lo cual vamos a acompañar la realización de esta propuesta que se desarrollará el día viernes 14 en el MUMA a las 10hs, por medio de la proyección de unos cortos que sirvan como disparadores de debate y reflexión acerca de este flagelo”.



“Como bien dijo Adriana, buscamos brindar herramientas tanto para los adultos mayores como para las familias y profundizar la reflexión conjunta sobre este flagelo”, sostuvo Petraglia y amplió: “A veces sin querer también se ejercen determinadas situaciones de maltrato y por eso apuntamos a todo todos seamos conscientes cuando miramos a alguien, por eso denominamos a la jornada ‘¿Qué ves cuando me ves?’”.



Por otra parte, Adriana Summa resaltó también que “como bien dijo Milagros, nosotros trabajamos en forma articulada conjuntamente con la fundaciones Surcos y Navarro Viola, con quienes elaboramos un protocolo de prevención y actuación ante estas situaciones. Desde Violencia nos proporcionan el recurso humano necesario para que podamos dar respuesta y desde nuestro lugar articulamos y fomentamos el ingreso al programa ‘Adultos Conectados’, el cual constituye un acompañamiento muy importante”.



“Con la trabajadora social intervenimos en los casos que nos llegan por medio de oficios judiciales o denuncias, especialmente sobre muchos de los maltratos que se dan dentro de instituciones para personas mayores, para las cuales también hacemos un seguimiento, más allá de que no podamos habilitar ni clausurar porque eso es jurisprudencia de Provincia”, subrayó Summa y añadió: “Todas las semanas se llevan a cabo fiscalizaciones y visitas de control a cada una de las instituciones, y esa es la mejor manera de evitar el maltrato”.