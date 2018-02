Frente Renovador: “Una sentencia lo desmiente a Covini”

Desde el Frente Renovador refutaron todas las críticas realizadas por el Subsecretario de Obras Sanitarias del Municipio de Junín, Guido Covini, quien ante la denuncia de que la Planta Depuradora no funciona dijo que esto sucede hace 10 años y que la gestión del ex intendente Mario Meoni había dejado todo en malas condiciones.

Ante esta respuesta, desde el Frente Renovador dieron a conocer la sentencia judicial del Juez en lo Contencioso Administrativo de Junín, Dr. Juan Bazzani, donde dice todo lo contrario a lo manifestado por Covini.

Cabe recordar que durante la gestión de Mario Meoni la planta depuradora de líquidos cloacales se reparó en un 100 por ciento. Durante ese tiempo, entendiendo que la Planta estaba sin funcionar, el Club de Pesca, Caza y Balnerario Chacabuco realizó una denuncia por posible contaminación del Río Salado.

Durante el proceso judicial que se inició, sobraron las pruebas que indicaron que la Planta Depuradora de Líquidos de Junín funcionaba de manera correcta y no contaminaba el río.

En la sentencia del Juez Bazzani se informa las condiciones de las planta y también los informes de laboratorio del agua del río y de los líquidos que volcaba la planta.

En este marco, la concejal Carolina Echeverría dijo que “es muy preocupante que tanto Covini como el Municipio siempre recurra a echarle la culpa al pasado y no se hagan cargo de su propia incompetencia, hace ya más de dos años que están a cargo de la municipalidad. Su preocupación debería estar en la contaminación permanente que se estaría volcando al río y no en si los concejales del Frente Renovador fuimos a la Planta Depuradora”.

“La justicia había demostrado que todo funcionaba bien, pero ahora estamos más preocupados que antes, ya que Covini dijo que la planta nunca funcionó durante la gestión Petrecca y nosotros creíamos que estaba parada hacía poco tiempo. Además, también dijo que no funciona la Estación de Bombeo que está en calle Borchex y debe ser por eso el permanente olor que hay en la zona. Por lo cual, estamos hablando de que son dos los problemas y no uno”.

Echeverría también explicó que “es preocupante también lo que dijo Covini sobre el colector cloacal que viene desde la cárcel y que está mal construido. Eso es así. Fue la Provincia de Buenos Aires quien hizo esa obra y nosotros desde el Municipio nunca la recibimos, la rechazamos porque está mal. No le dimos el final de obra. Ahora, si la gestión de Petrecca aceptó la obra y la conectó a la red es propio de su incompetencia, no de la gestión anterior”.

Por su parte, la concejal Natalia Donati volvió a recordar que “en enero de 2017 Petrecca con Covini y el equipo de medio ambiente se sacaba fotos en la planta depuradora anunciando una inversión de 5 millones de pesos para hacer estudios en la misma. Hace un año dijo que funcionaba pero si se leen las declaraciones que hizo a los medios en estos días, en uno dijo que hace 10 años que no funcionaba y en otro que desde que Petrecca asumió no funciona”.

“Estas idas y vueltas son muy preocupantes, da toda la sensación de que Covini está perdido en el tiempo o está tan confundido que no tiene claro si las cosas andan o no andan”, ironizó Donati.

Por último, la concejal dijo que “la sentencia judicial del Juez Bazzani es irrefutable y queda demostrado la incompetencia del equipo de gobierno de Cambiemos”.