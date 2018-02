Infracciones: Cruzar un semáforo en rojo tiene una multa de 6861 pesos

El tránsito juninense se ha convertido de un tiempo a esta parte en el escenario, no solo de accidentes -incluso lamentables muertes-, sino en escenario de constantes infracciones a las normas.

Según la secretaria Letrada del Juzgado de Faltas Nº2, Emilia Schonfeld, el verano es una época en la que se labran más actas que en otras épocas.

“Actualmente, con el Operativo Sol que se realiza en el Destacamento de la Laguna de Gómez, son muchas más las actas que se labran que durante todo el año”.

Lo cierto es que diariamente el Juzgado recibe actas de infracciones labradas por las distintas fuerzas de seguridad: el Destacamento, de la Agencia de Seguridad Vial, Policía Local, Comando Patrulla, Comando Patrulla Rural y Motorizada.

Según Schonfeld, “hablamos de 15 vehículos retenidos por día (entre motos y autos) y otras 15 licencias , en promedio. En cuanto a descargos (la defensa del infractor) pueden llegar a dos o tres diarios, siempre en infracciones municipales. Generalmente hacen la presentación y obtienen la reducción de la multa, así que los descargos son pocos. En fotomultas es diferente, ahí si son muchos más los descargos”.

15 personas en promedio se presentan cada día en el Juzgado para hacer el pago de la multa, “porque si le retienen la licencia, para recuperarla tiene que abonar”, explica la letrada.

Cálculo de las multas

El valor de las infracciones municipales se calculan en base al precio del litro de nafta que rige el mercado. Si bien hubo muchos recientes aumentos, Schonfeld asegura que en el Juzgado no se actualizaron aún y se continúa con los valores del año pasado.

“Ese valor que tenemos hoy por hoy es a $22,87. Solo para infracciones municipales, ya que las multas provinciales (fotomultas) manejan otro valor”.

Cada infracción tiene estipulada una determinada unidad que la Ley fija como “Unidad Funcional” (UF). “Por ejemplo, un mal estacionamiento son 50 UF, entonces se calcula en base al precio del combustible y da el valor a abonar como multa. Ese valor de la infracción se reglamentó a través de un decreto de la Ley Provincial de Tránsito que ya establece los valores fijos”, destaca la profesional.

Es así que un mal estacionamiento, tal como obstruir un garaje o estacionarse en línea amarilla, tiene una multa de $1.143,50; el mismo costo posee la infracción por circular sin casco.

Tanto cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano o sin licencia de conducir, son consideradas faltas graves por la Ley, y conllevan una multa de $6861. El mismo monto de multa se abona por circular sin el seguro vigente o directamente sin seguro.

Respecto de la retención de vehículos, Schonfeld indicó que “no se cobra estadía, solo se cobra el acarreo, cuando van a retirar el vehículo (tanto auto como moto), entre $800 y $900. Eso es independientemente de la multa, que se tiene que abonar”.

Reducción del 50%

Circular sin casco y sin licencia son las infracciones que más cometen los conductores en la ciudad, luego le siguen pasar un semáforo en rojo, circular a contramano y, en muchos casos, sin seguro.

“Quien se presenta a hacer un pago voluntario de la multa obtiene una reducción del 50%”, destaca Schonfeld.

Un hecho que sucede generalmente es que el infractor tal vez no cuenta con el seguro en ese mismo momento de la multa, pero luego se presenta y acompaña la constancia del seguro vigente, entonces, si bien no lo portaba, la infracción se reduce.

“No es lo mismo no tener la licencia que no portarla, si luego uno lo presenta se le cobra un mínimo que son $571,75 (equivale a 25 UF), es la multa más chica. De menor valor no hay ninguna otra actualmente”, explica la secretaria del Juzgado.

Multas provinciales

Las fotomultas corresponden al ámbito Provincial, aunque el Municipio posee la organización, el labrado de actas y el cobro, si bien es solo un porcentaje el que le corresponde. En la ciudad hay cinco cámaras fijas y un radar.

“La Provincia le derivó al Municipio a través de un convenio, el labrado de actas, la organización, el cobro y un porcentaje mínimo se recauda para el municipio, pero la mayor parte es de la Provincia”, explica Schonfeld.

Estas multas son más caras que las municipales ya que según la letrada, “si bien como te decía nosotros tenemos esa unidad funcional en $22,87, en Provincia se va actualizando a medida que aumenta la nafta. Por ejemplo hoy por hoy el monto de la unidad funcional está $26,78”.

Las infracciones por exceso de velocidad ascienden a $4016 con reducción a la mitad por pago voluntario.

“Sobre Circunvalación, que es una avenida, la velocidad permitida es 60; Camino a la Laguna, también 60; en Cerrito Colorado a la altura de la Ruta 65, la velocidad es de 80. Pasando esa velocidad, la cámara toma la infracción. El exceso de velocidad resulta en $4016 como monto total de la multa y en $2008 si se realiza el pago voluntario, hoy por hoy”.