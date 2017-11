Piedecasas: “Hay un cuestionamiento público de la conducta y desempeño de los jueces”

El Dr. Miguel Piedecasas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura estuvo ayer en Junín y visitó las instalaciones del Juzgado Federal en su nueva dirección de Bartolomé Mitre 180. Luego, el consejero brindó una conferencia de prensa a los medios en la sede local del Colegio de Abogados.

El Dr. Piedecasas se refirió a las distintas cuestiones que atraviesan hoy a la justicia y los reclamos ante el desempeño de los jueces.

“En lo que respecta a la Justicia nacional y federal que es la opinión que puedo brindar, hay requerimientos de distinto tipo, como una actualización normativa, o sea nuevos códigos, actualizados a los tiempos que estamos viviendo. También completar las vacantes ya que a nivel nacional estamos en el Consejo en el 22% o 23% de vacantes por cubrir. Y también hay un juzgamiento público o cuestionamiento de la conducta y del desempeño de los jueces”.

En materia de conducta y desempeño, Piedecasas aseguró que “esta gestión actual tiene otra matriz institucional, más comprometida, con un dinamismo distinto que lleva adelante a nivel nacional y federal varios juicios políticos. Tenemos en el período del Consejo 35 juicios políticos y 17 destituciones. Nosotros mismos estamos llevando en lo que va de estos dos años 4 juicios políticos pero también muchas renuncias de jueces que estaban siendo investigados por la comisión de disciplina y acusación”.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura,- quien actualmente tiene a su cargo la causa del juez Guido Otranto, desplazado del caso Maldonado-, entiende que existen cambios muy significativos en la actualidad.

“A nivel nacional pasamos de una gestión paralizada que en 4 años había logrado solo 45 ternas . Nosotros ya en dos años y ocho meses llevamos 123 ternas, vamos a llegar a fin de año con 150 ternas y el año que viene cuando culminemos nuestro ciclo estaremos en 200 ternas. Un cambio trascendente que va a dar respuesta a las vacantes, que significan juzgado paralizado”.

Desempeño y renuncia de jueces

“La renuncia de un juez, de un magistrado y la aceptación de la renuncia es facultad por la Constitución del Poder Ejecutivo.

“Nosotros cumplimos con nuestra función. Mi opinión en este esquema es que no tenemos posibilidades de cuestionar o no , habría que reformar la Constitución o dictar una ley al efecto, que reglamente esa facultad constitucional”.

Sobre las designaciones de la ex Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, Piedecasas manifestó que “este momento, con la renuncia de la procuradora se le da la oportunidad a los representantes de la sociedad, en el parlamento y en el congreso argentino de dictar una ley adecuada para que el Ministerio Público cumpla con el importantísimo rol que tiene y que va a ser mayor porque tenemos un Código Procesal Penal que pasaría del sistema mixto vigente al sistema acusatorio”.

Según el Consejero, la ley está aprobada y se están haciendo los cursos de capacitación.

Con ello, explica que los delitos complejos, de trata de personas, corrupción, narcotráfico van a tener un empoderamiento muy grande.

“Es tiempo de reformar la ley en los parámetros que corresponda, yo espero que el Congreso argentino logre poner claridad sobre estos puntos. La renuncia de la procuradora abre un nuevo ciclo. Con el nuevo código procesal penal el Ministerio Público cobra una relevancia que hoy con el sistema mixto no tiene”.

Infraestructura y digitalización

El integrante del Consejo de la Magistratura también se refirió a la problemática edilicia que afronta la Justicia y los cambios concretos en materia de digitalización.

Sobre la cuestión de la infraestructura, y poniendo como eje la cuestión del Juzgado Federal de nuestra ciudad, remarcó que “lo de Junín es parte de una problemática de obras paralizadas por falta de fondos, porque el expediente se encontraba sin movimiento”.

Asimismo aseguró que “desde el 2015 fue un punto de quiebre”.

El proyecto de Junín corresponde a la adecuación del efidicio de calle Cabrera 222, donde funcionaba el Juzgado Federal.

“Esperamos en tres años esté terminado. Con el proyecto que vamos a rever, no se va a mantener el mismo proyecto , es una obra que oscila en los 50 millones de pesos”, refirió.

Respecto de la burocracia de los procesos judiciales, destacó que “estamos frente un fenómeno de burocracia mal entendida y el papel. Estamos en un momento de desapapelización o sea el expediente digital está reemplazando al papel, las comunicaciones electrónicas, las notificaciones electrónicas, firma digital, reemplazando la presencia personal del abogado, de los distintos operadores de justicia”.

Asimismo, Piedecasas hizo referencia a un proyecto que a partir de febrero estará disponible y se trata de la visualización de la Justicia a través de un portal abierto.

“Se podrá acceder a lo que ocurrió con la justicia desde 1996 hasta 2016, que abarca varios gobiernos, nadie puede pensar que es direccionado. Comprende toda la Argentina, no solo Comodoro Py y hoy estamos con el procesamiento de datos culminado. Todos van a poder acceder a un portal de datos abiertos sobre la justicia argentina”.