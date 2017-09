Petrecca: “La construcción de la autopista avanza a muy buen ritmo”

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Según dijo el intendente Pablo Petrecca luego de reunirse con el administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, la obra de la autopista de la Ruta Nacional 7 -entre Junín y Chacabuco- continúa avanzando a buen ritmo y en 2019 estará finalizada,.

En este mes vendrán a Junín, técnicos de Vialidad para reunirse con funcionarios municipales, con el objetivo de consensuar ingresos y egresos de la autopista hacia la ciudad.

Además, desde el Municipio se pidió por semáforos, iluminación y varias cuestiones más para que los vecinos que viven pasando la Ruta 188 puedan ingresar a la zona urbana de la ciudad sin inconvenientes.

Sobre esta reunión, Petrecca manifestó: "Esta es una inversión como nunca sucedió en la historia argentina en materia de infraestructura. Hay más de 20.000 km de rutas y autopistas en el país, la misma cantidad que existen actualmente en Argentina. Nos reunimos con Javier Iguacel junto a intendente y legisladores de las rutas 5 y 7 para que nos cuente cómo vienen las obras. Sobre la construcción de la Autopista de la Ruta 7 nos dijo que todo viene dentro de los plazos previstos. Hemos hecho un punteo sobre este obra y también en relación a la ruta 188. En este lugar se hizo una repavimentación muy importante y se está pintando. Más allá de ello, estamos pidiendo algunas intervenciones porque del otro lado de la ruta hay vecinos y barrios. Lo importante es que se está evaluando para poder realizarse".

"La autopista es un sueño de todos los juninenses y vecinos de la región. Cuando recorremos la ruta 7 vemos la cantidad de máquinas que hay trabajando para que se concrete esta obra. A veces vemos las complicaciones que tiene con el tema del agua, pero se va resolviendo. El movimiento que se genera es muy grande. También hay que destacar que nuestra ciudad se va a beneficiar con esta obra por temas de logística, ya que termina en Chile. Sin dudas que mejorará el sistema productivo de la región. Además esta es una obra que da trabajo estable y en blanco a muchos vecinos de la ciudad y genera movimiento económico. Es un combo perfecto y soñado, porque no pensábamos que se iba a realizar tan pronto", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "el ingeniero Iguacel nos dijo que los plazos de obras vienen muy bien y en el año 2019 vamos a tener la autopista. Después de tanto tiempo y tantas promesas que no se cumplieron, el Gobierno Nacional está concretando esta obra tan esperada por tantos vecinos de la ciudad y la región".

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, dijo: "Nos trajimos varias precisiones que no teníamos por desconocimiento del proyecto final. Esto tiene que ver con el puente del río Salado a la altura de O'Higgins. En este lugar habrá dos puentes: el existente se va a agrandar por pedido de hidráulica de la provincia por el Plan Maestro. El nuevo puente tendrá una envergadura importante para no frenar el agua, ya que hoy hay un tapón hidráulico. Ya nos dieron también precisiones de cómo se van a mover los productores entre esa zona y la parte urbana de la ciudad. Esto es una autopista y tiene colectoras que serán de ripio y mejorado. Se podrá acceder desde los caminos principales a la ruta 7, entre Junín y el puente del río Salado, a la altura de O'Higgins. O sea que la gente de La Agraria y Morse no tendrá que recorrer mucho para acceder a la autopista".

Para finalizar, expresó que "también le llevamos al equipo técnico de Vialidad apreciaciones e inquietudes que tenemos sobre cómo va a pasar la autopista y su grado de desarrollo en su llegada a la Ruta 65. Todavía están trabajando en ello, pero en septiembre vendrán a Junín a reunirse con nosotros para comentarnos cómo se moverán los vecinos de los barrios, cómo llegarán al centro, cómo influye la ubicación de la terminal, la Av. de Circunvalación y varios aspectos más. Nosotros vamos a aportar nuestro conocimiento local, para que no afecte ni a los vecinos ni a la obra en sí. También pedimos sobre la Ruta 188 ya que hay muchos vecinos que la cruzan a diario. Semáforos, dársenas, luminarias, entre otras, fueron los pedidos que realizamos. Nos comentaron que vendrán los equipos técnicos para evaluar estos pedidos y ver qué se puede realizar para tal fin".