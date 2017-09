Las Lilas: “Necesitamos tener un tratamiento de zona urbana”

AFIRMAN QUE YA NO ES UNA ZONA DE QUINTAS COMO LO FUE HISTÓRICAMENTE

Como tantos otros sectores periféricos de la ciudad que otrora eran exclusivamente espacios reservados para quintas, Las Lilas vio modificada su fisonomía en los últimos años y allí poco a poco se fueron sumando más y más construcciones familiares.

A partir de esta situación, los vecinos están pidiendo tener una relación diferente a la que tienen con el municipio. “Necesitamos tener un tratamiento de zona urbana, que no nos tomen como sección de quintas porque este sector está totalmente poblado, cada vez hay menos lotes baldíos y las casas que se construyeron son de vivienda permanente, no son para los fines de semana, por lo que necesitamos que nos lleven los servicios esenciales”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Gastón Bisio.

Infraestructura

El barrio Las Lilas se extiende por un kilómetro y medio a ambas márgenes del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez. Sus límites son: la Ruta 7, la calle Moreno y su continuación, Los Teros, Los Manzanos y el Río Salado.

Se estima que menos del 20 por ciento de los pobladores de esta zona cuentan con agua y cloacas. “Hay mucha gente que tiene serios problemas con los pozos ciegos –explica Bisio– tuvieron que hacerlos de nuevo, y con las lluvias que hubo meses atrás las napas están muy altas. Es un tema grave, nos prometieron obras y soluciones que nunca llegaron”.

Otra de las prestaciones que muestra algún déficit es el alumbrado público. Los lugareños aseguran que hay zonas oscuras y que están pasando el invierno “con los mismos sectores sin iluminación” por los que ya habían reclamado el año pasado. Desde la sociedad de fomento les solicitaron a las autoridades comunales que se coloquen “al menos diez luminarias”, ya que consideran que sólo con eso, “que no tiene un gran impacto presupuestario”, se solucionarían “muchos de estos espacios oscuros, propios de este lugar que tiene áreas de mucha arboleda y poca iluminación natural”.

Las calles y el tránsito

El tránsito es uno de los temas más preocupantes para los residentes de Las Lilas.

En tal sentido, hace más de dos años gestionaron la colocación de reductores de velocidad, principalmente en las calles Los Jilgueros y Los Teros, y los propios vecinos y fomentistas hicieron fabricar y colocaron los carteles señalizadores: “Estos badenes se realizaron con piedras y cemento, pero con el tiempo y el paso de los autos y las máquinas que arreglan las calles, se fueron borrando. Hoy no los tenemos más: estamos a poco tiempo de empezar la temporada de verano, el tránsito empieza a ser más fluido, sobre las calles Los Jilgueros y por Los Teros los coches pasan a velocidades increíbles, hasta 80 o 100 kilómetros por hora. Hasta ahora tuvimos suerte de que no pasó nada, pero no podemos seguir con lo mismo”.

Otro punto conflictivo en el tránsito es la intersección del Camino al Balneario y Lonegro, donde solicitaron la colocación de una rotonda o dársena de giro, dado que es un cruce que se utiliza como alternativa para evitar el semáforo de la Ruta 7. Bisio señala que en el proyecto de repavimentación del Camino al Balneario no tenían contemplado estas opciones, pero los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas “dijeron que lo iban a estudiar”. Aunque “desde ese momento, hasta hace poco más de un año, no hubo respuestas ni novedades”.

Seguridad

En referencia a la seguridad, en Las Lilas están viviendo un momento de tranquilidad.

Bisio recuerda que años atrás se erigió un destacamento del Grupo de Ayuda Departamental (GAD) en el barrio lindero, Los Almendros, y si bien en su momento se les dijo a los lugareños “que iban a hacer algún patrullaje”, la realidad es que “las recorridas las hace la policía de la cuadrícula”.

Con todo, aclaran que, por estos días, no se advierten mayores inconvenientes.