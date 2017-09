Sesenta estudiantes secundarios fueron reconocidos por el Gobierno de Junín

EDUCACIÓN

En el marco del programa Reconocer, el Gobierno de Junín estimula a los jóvenes destacados de los colegios secundarios del Partido de Junín, públicos y privados. El mismo se implementa a través de la dirección de Juventud y premia a los alumnos con mejores promedios, por su esfuerzo y dedicación en el ámbito académico.

De esta manera, siguiendo con las políticas de inclusión y la apuesta a los jóvenes de nuestra ciudad que el Gobierno de Junín mantiene, en esta oportunidad, se premiaron a los 60 mejores estudiantes del segundo semestre de 2016.

El intendente, Pablo Petrecca, fue quien encabezó el acto de reconocimiento, que se llevó a cabo en las instalaciones de El Salón, colmado de jóvenes y familiares. En sus palabras, el Jefe Comunal indicó que "este es un acto especial porque reconoce y premia a los estudiantes de todos los colegios secundarios de nuestro partido que se esfuerzan por tener mejores notas y completar sus estudios como corresponde, haciendo un esfuerzo extra".

"Más allá de la nota, creo que es importante valorar y reconocer el esfuerzo que cada estudiante realiza. Es por esto que durante el transcurso del año hacemos estos actos de entrega para incentivar a aquellos estudiantes a que sigan esforzándose, sabiendo que no es lo mismo esforzarse que no, y luchar o no por un objetivo, por esto hacemos este reconocimiento para todos ellos", agregó.

Para finalizar, el intendente remarcó que "es importante entender que cada chico es protagonista de su destino. Siempre me gusta decir que se puede, que si ellos no se ponen límites, con esfuerzo y persistencia podrán lograr lo que ellos se propongan y alcanzar sus sueños. Con esto lo que hacemos es decirles que van por el camino correcto y por eso los reconocemos, no solo a ellos, sino también a sus familias, y a cada cuerpo docente de los colegios que día a día se esfuerza por una mejor educación, por eso desde el Estado queremos estar presentes y acompañarlos".

Además de Pablo Petrecca, también participaron del acto los funcionarios Juan Fiorini, Juan Carlos Tolosa Rossini, Fernando Balbi, Yamila Alonso y Cristina Cavallo, además de los concejales Nora Mahuad, Lia Castratovich y José Hernández. Vale mencionar que dicho reconocimiento consiste en una beca de 1000 pesos para cada alumno.

Candela Barrios, alumna de la escuela 18, dijo que "el reconocimiento está muy bueno. Muchos nos esforzamos por tener un promedio alto por eso está bueno que el municipio nos reconozca". A Candela la acompañó su madre, Andrea, quien agregó: "Para mi es un orgullo porque sé del esfuerzo de los chicos; está buenísimo que el municipio valore esto y los reconozca".

Pablo Reguez y Sabina Galarce, alumnos de la escuela número 14 de Agustina, agradecieron el reconocimiento y fue Sabina quien sostuvo que "es muy gratificante que nos apoyen y nos alienten. Está bueno que el municipio se preocupe por saber cuáles son los mejores promedios y los premie. Al resto de los estudiantes le decimos que con esfuerzo todo se puede y siempre hay que darle para adelante".

Por último, Ariana López asistió al acto de reconocimiento acompañada de su pequeño hijo. Ella es alumna de la escuela media N° 10 y tiene uno de los mejores promedios de esa escuela. "El reconocimiento me sirve mucho a mí y también para el futuro de mi hijo sabiendo que su madre terminó la escuela. Tener un hijo y estudiar demanda un gran esfuerzo, muchas veces lo dejo para ir a la escuela y otras veces no, porque es muy chiquito y me cuesta mucho dejarlo. Para mí siempre se puede y ese es el mensaje que le quiero dejar a él".