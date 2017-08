Esteban Bullrich: “Los bonaerenses saben que algo cambió”

RUMBO A LAS PASO

“Estuve en Merlo, La Matanza y en la semana tendría que ir para el noroeste de la Provincia pero el clima nos está jugando una mala pasada y el viernes estaríamos en el sur de la Provincia, en la sexta sección. Estamos todo el tiempo recorriendo, escuchando a los vecinos, porque esa es la oportunidad que nos dan los timbreos, mano a mano, para repasar qué es lo que se hizo hasta ahora y qué es lo que falta.”

Con esta idea de cercanía con el vecino, el precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich (Cambiemos) afirmó en una entrevista con Democracia y TeleJunín: “Eso es lo importante y por eso vengo a sumarme al equipo de María Eugenia, para seguir mejorando la vida de todos los bonaerenses”.

-¿Qué le dice la gente en las recorridas?

-Todo cambia de una ciudad a otra y de un barrio a otro. Cada ciudad tiene características propias y mi amor por Junín, que es mi lugarcito en el mundo, hace que conozca bien cuáles son las necesidades ahí, como el impacto que han tenido por las lluvias y lo importante que son las obras hídricas que se están haciendo, pero también las obras que hace mucho faltaban.

Estuvimos recorriendo con el intendente Pablo Petrecca, con Juan Tolosa Rossini y Juan Fiorini las obras de cloaca que se están haciendo después de años de que no se hacía nada y es muy importante este desarrollo. En algunos casos tiene que ver con infraestructura básica del asfaltado de calles como la avenida Alvear. Esto tuvo un impacto positivo en el barrio Bicentenario para que el transporte público llegue. En otros casos, la situación de inseguridad en el conurbano, en Merlo, fue un tema que surgió rápidamente y también surge el tema de las dificultades que tienen algunos para conseguir empleo, que es un tema que le preocupa mucho a María Eugenia porque sabemos -como dice Mauricio (Macri, el presidente de la Nación)- que no hay salida de la pobreza en serio si no tenemos empleo de calidad y en blanco para todos.

-¿La gente valora el tema de las obras?

-Yo creo que todos los bonaerenses saben que algo cambió en el último año y medio y todos perciben algo. Sintieron que bajó la droga en el barrio, dándole pelea al narcotráfico. El otro día estuve en Carlos Casares y los vecinos me decían que había bajado la venta de droga, debido a que bajamos a los policías corruptos. Eso no quiere decir que estén todos de acuerdo con todas nuestras políticas, ya que por ejemplo hubo uno que me dijo ‘sigan con la lucha contra el narcotráfico, pero no los voy a votar’. Todos sintieron que les llegaron las cloacas, el asfalto, la obra de la ruta. Y los que andamos recorriendo las rutas vemos que las máquinas están trabajando para llegar a cumplir las promesas que Mauricio les hizo a los familiares víctimas de la Ruta 7, allá en Chacabuco, de que la autopista a Junín iba a estar terminada antes de 2019.

Cuando uno construye algo de fondo lo hace para que esa política dure en el tiempo, para que los alcance a los hijos y nietos de los bonaerenses de hoy: esta construcción es más profunda y lleva un poco más de tiempo. Como no tenemos miedo de decir cuáles son los problemas, tampoco tenemos miedo de decir la verdad de cuándo vamos a resolver cada problema. Si un problema lo podemos resolver hoy, lo hacemos para hoy, pero si no, va a ser para más adelante. Lo importante es que las obras se empiezan y se terminan y eso es lo que valora la mayoría de los bonaerenses.

-Hizo unas declaraciones polémicas con respecto al aborto.

-La posición mía con respecto al aborto no tiene que ser polémica, sino que es una posición que mantengo en un espacio muy plural, ya que hay gente dentro de Cambiemos que no piensa igual que yo. Es una posición que trasciende lo religioso, que tiene que ver con valorar la vida, ya que la vida es el principal derecho que debemos defender y por eso nos preocupa tanto el narcotráfico y la droga, porque ataca la vida. También respeto mucho la lucha de “ni una menos” para que se terminen los femicidios en manos de hombres y creo que es importante que sigamos apoyando, ya que la gente necesita que entendamos el valor de la vida y esa es mi posición. Entiendo que no debe haber una polémica y creo que es valioso el debate respetando todas las iniciativas.

-¿Qué opina de la crisis política y social en Venezuela?

-Me duele mucho que haya silencio sobre lo que pasa en Venezuela, porque ahí también se están perdiendo vidas y creo que es fundamental, como lo ha hecho Mauricio, antes que nadie, advertir que Venezuela va por el mal camino. Esto lo podemos ver porque se repite a lo largo de la historia: estos regímenes que comienzan a tomar el poder de absolutamente todo terminan generando muertes. Tengo amigos venezolanos como María Colina Machado, una de las líderes opositoras que está luchando allí. Ha estado varias veces en la Argentina, he trabajado con ella y espero que esta idea de la libertad de los venezolanos que eran un ejemplo como democracia para Latinoamérica, vuelvan a tener un régimen democrático serio y no esto. Creo que nos tenemos que pronunciar como lo está haciendo el Gobierno nacional, porque estamos convencidos de que la libertad y la vida son derechos a defender ante todo.

-¿Como senador va a pedir por los puntos de coparticipación que le corresponden a la Provincia?

-Definitivamente queremos que la Provincia recupere los fondos que ha perdido en esa injusta distribución de los recursos. Esto lo ha planteado María Eugenia y está hecha la presentación a la Corte y hay una vía judicial. Lo que tengamos que hacer nosotros vamos a la Cámara a defender a la Provincia y esto está claro, y no estamos buscando con la Provincia llegar a estar en otro lugar, sino plantarnos acá, donde tenemos un lugar, para generar la defensa de algo que ha sido abandonado y utilizado políticamente durante tanto tiempo, donde no se hacían las obras. Cuando vos negás un problema es que no te importa resolverlo, cuando negás la pobreza y decís que es solo una sensación y cortás cinta y no haces las obras, todas esas cosas demuestra a los gobiernos que no les importa hacer esas cosas. Ahora sí hay un Gobierno que le importa resolver los problemas y como equipo en general, todos nosotros vamos a trabajar para que los bonaerenses tengan lo que se merecen, que es una provincia básica para ser el motor productivo de este país, que tiene una enorme oportunidad y, como decimos siempre, no tiene techo.

-¿Piensa venir a vivir a Junín algún día?

-Definitivamente ya lo tenemos planificado con mi mujer, María Eugenia, ahí en Agustina donde tenemos el lugarcito, así que voy a ser un juninense full time.