Funcionarios recorrieron las obras del desagüe norte y dialogaron con los trabajadores

LA INFRAESTRUCTURA, EJE DE CAMPAÑA DE CAMBIEMOS

El secretario de Gestión y Modernización del Gobierno de Junín, Juan Fiorini, junto a la diputada provincial Laura y Ricchini y Juan Carlos Tolosa Rossini, integrante del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, visitaron la obra de desagüe norte que se ejecuta en nuestra ciudad. También aprovecharon la ocasión para compartir unos mates con los trabajadores, 45 vecinos de nuestra ciudad, conocer sus historias de vida y el impacto que para ellos genera esta importante obra de infraestructura que beneficiará a cinco barrios de nuestra ciudad.

Luego de la recorrida y de charlar con los trabajadores, Juan Fiorini expresó: "Por un lado, hay que remarcar la importancia que tiene esta obra, que llevaba más de 25 años de espera y que beneficia a un sector muy importante de la ciudad que tiene una gran cantidad de habitantes. Concretamente, una vez terminada la obra, los vecinos ya no se verán afectados con cada lluvia. Aquí muchos vecinos tienen terraplenes en las puertas de sus casas para evitar que el agua, cada vez que llueve, ingrese a sus domicilios; esto dejará de de ser un problema para todos ellos cuando esta obra esté finalizada".

"Además, en esta recorrida, hemos aprovechado para charlar con los empleados, porque esta y todas las obras que se están ejecutando en Junín no sólo mejoran la calidad de vida de los vecinos, sino que generan trabajo genuino y estable para muchos juninenses. Acá tenemos un ejemplo, donde 45 vecinos están trabajando, de manera estable y con todos los beneficios, por lo tanto, son muchos los beneficios de las obras que estamos ejecutando en Junín", agregó.

Por último, el funcionario municipal, que además es precandidato a senador, resaltó que "la obra avanza y, a pesar de que quedará bajo tierra, es decir que no se va a ver, es una obra muy importante, como dije, que da respuesta a un reclamo de muchísimos vecinos desde hace más de 30 años".

Juan Carlos Tolosa Rossini también participó de la recorrida y la charla con los trabajadores, y sostuvo que "hemos pasado un grato momento, conociendo historias de vida muy fuertes de los trabajadores. Por ejemplo, Rodrigo, que me decía, "yo tengo dos hijas y sé que esta obra es para ellas, por eso trabajo con muchas ganas", y esto es así porque tanto él como muchos vecinos del norte de Junín ya no correrán ningún riesgo cada vez que llueve".