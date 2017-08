Giuliani: “Hay un atraso de diez años en los métodos para combatir la inseguridad”

TRAMO FINAL DE LA CAMPAÑA

Noticias Relacionadas Un “halcón” de la seguridad

A pocos días del final de la campaña para las próximas elecciones, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudolph Giuliani llegó a la Argentina y disertó sobre el delito, acompañado por el precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires Sergio Massa y los principales referentes de 1País. Inseguridad informática, violencia doméstica, narcotráfico y perfiles genéticos fueron los ejes de su discurso, el cual fue cubierto por medios nacionales y provinciales, incluyendo a Democracia.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Operaciones Tigre y, en esta semana, el asesor de Donald Trump -conocido por su política de “tolerancia cero” aplicada en Nueva York- acompañará a Massa en la presentación de su libro “Así lo hicimos” y en una recorrida por el conurbano bonaerense para monitorear el programa “Alerta Buenos Aires”.

Al tomar la palabra, Giuliani presentó un informe del delito en la Argentina, junto a un diagnóstico de la situación e ideas para combatirlo. En primer lugar, dijo que las medidas contra la delincuencia deben ser política de Estado. “Cuando la gente me pregunta cómo se reduce la delincuencia, yo digo que se comienza desde la cima. Es importante y debe hacerse, porque no hay nada más importante que la vida y la seguridad de los ciudadanos. Si los ciudadanos tienen miedo no van a poder desarrollarse”.

Asimismo, hizo hincapié en la urgencia de actualizar los métodos en materia de prevención y aseguró: “Estamos atrasados al menos diez años y los recursos no son los adecuados”.

Por otro lado, resaltó la importancia de aumentar el número de condenados. “Es muy importante porque la tasa de sentencia es muy baja en la Argentina. Esto quiere decir que la policía arresta a alguien pero sólo el 10% es procesado. Los fiscales no avanzan en estos casos o los jueces están desestimándolos, esto es un alerta roja, algo está mal”.

En base a su experiencia como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2002, Giuliani aseguró que en la Gran Manzana lograron reducir el delito un 80% y que “si fuera un lugar inseguro, los neoyorquinos no elegirían vivir allí, ni llegarían tampoco visitantes del mundo”.

La tasa de sentencia es muy baja en Argentina, aseguró Giuliani.

También indicó que la violencia doméstica es el delito más difícil de combatir “porque las fuerzas de seguridad no pueden estar presentes en el interior de un domicilio, es complicado controlarlo.”

Hacia el final, Giuliani manifestó su preocupación acerca de la falta de antídotos en lo que tiene que ver con la seguridad informática, el atraso en tecnología para la prevención y cerró su discurso al indicar que “en ninguna ciudad insegura crece la economía, nadie quiere invertir donde no va a estar seguro”.

Por su parte, Massa afirmó: “El espacio está comprometido en la lucha contra la inseguridad, trabajamos con la idea de devolver a la gente la tranquilidad de poder caminar por la calle sin miedo”. Y agregó: “Si no resolvemos la inseguridad en la Provincia y en Argentina, podemos seguir viviendo, pero siempre vamos a vivir con miedo. Queremos derrotar la incertidumbre que tiene la gente respecto de la inseguridad y la economía”.

El líder de 1País también afirmó: “Los argentinos saben que pueden morir por un par de zapatillas y una mochila; tenemos que sacarlos de la lista de espera de los delincuentes, pero además, desde la política, limpiar de la Justicia a todos aquellos que, durante muchos años, transformaron a los delincuentes en víctimas y a las víctimas en abandonados”.

Asimismo, Massa apuntó: “Durante mucho tiempo en la Argentina se habló de sensación para negar la inseguridad y se protegió desde el Estado a los jueces ‘saca-presos’, tuvimos un ministro de la Corte que en sus fallos protegía a violadores y que era protegido desde lo máximo del poder político. No solo queremos defender el bolsillo de la gente, sino también su vida.”



Presencias

Estuvieron presentes en el encuentro el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Ramiro Gutiérrez; el presidente del bloque de senadores massistas, Jorge D’Onofrio; las diputadas nacionales Mónica Litza, Liliana Schwindt y Carla Pitiot; los legisladores provinciales Fabio Britos, Lisandro Bonelli, Ricardo Lissalde, Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro Medina; el director del Banco Provincia Mario Meoni; los especialistas en Seguridad Diego Santillán y Eduardo Feijoo; la precandidata a diputada por la Ciudad Florencia Arietto; y concejales de toda la Provincia.