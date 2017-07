El arquitecto y su papel multifuncional en el desarrollo de un proyecto

ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE JUNÍN

La Asociación de Arquitectos de Junín, celebra en su sede el Día del Arquitecto.

El evento se llevará a cabo, como todos los años, en las instalaciones de la institución ubicada en calle Zapiola 30 de nuestra ciudad.

Esta entidad nuclea a los profesionales, bregando por la unidad de los colegas y trabajando en la capacitación profesional de sus socios. Está en funcionamiento desde hace más de 35 años y actualmente cuenta con 45 asociados.

A diferencia del Colegio de Arquitectos, quien reúne a la matrícula desde la cuestión gremial y representativa a nivel provincial, la Asociación está orientada básicamente en la problemática local, ya sea en la arquitectura, el urbanismo o diferentes temas relacionados a la profesión. Si bien ambas instituciones se enfocan cada a una en su labor, la interacción entre ambas partes apunta a profundizar los lazos, trabajando en conjunto con acciones concretas para los arquitectos y el desarrollo de su profesión.

En este marco se convocó a asamblea extraordinaria a todos los asociados a fin de definir la posibilidad de que la sede del Colegio de Arquitectos vuelva al predio de la Asociación, cumpliendo el viejo anhelo de volver al inicio de ambas instituciones. Los socios presentes en dicha convocatoria resolvieron de manera unánime la aprobación de iniciar las tratativas con el Colegio para la venta de una fracción de terreno donde podrá construirse la sede. El proyecto se resolverá mediante concurso.



¡Mejor con un arquitecto!

El arquitecto desempeña un papel multifuncional en el desarrollo y edificación de un proyecto. Ha sido formado a nivel universitario para cubrir las distintas áreas implicadas en el proceso de diseño y construcción. Sabe interpretar las necesidades, considera los gustos estéticos y las costumbres de las personas, analiza el contexto urbano en que se emplazará la obra, aplica estilos y propone espacios funcionales para cada forma particular de habitar, responde a un programa de necesidades, modelando el espacio con diferentes formas y materiales, poniendo de manifiesto intenciones arquitectónicas que despiertan sentimientos y emociones.

Explora todas las alternativas que se adaptan a las necesidades y presupuesto del cliente, evaluando la viabilidad económica y funcional de su proyecto. Un proyecto bien concebido puede ser construido de forma eficiente y económica, la ventaja de los resultados siempre serán la originalidad, exclusividad y personalización del diseño.

El arquitecto prioriza las decisiones ajustando las soluciones tomadas a la normativa vigente y a los requerimientos de seguridad en materia de edificación.

Conoce el mercado de la construcción, por lo que nadie mejor para aconsejarle sobre materiales, acabados, y propuestas confiables de contratistas y proveedores. Está capacitado para ejecutar las técnicas constructivas más adecuadas y plantear alternativas. Un proyecto bien diseñado y materializado constructivamente será más sostenible y requerirá menos costos de mantenimiento.

El arquitecto planifica y programa el desarrollo de una obra en todas sus etapas, puede prever cosas que probablemente el cliente no tomaría en cuenta y ejecutar otras que este no sabría cómo enfrentar.

El buen diseño y la buena construcción aportan un valor agregado, es decir, mayor valor inmobiliario a una propiedad. Porque la misión del arquitecto es intermediar entre las necesidades y los deseos del hombre y la materialización de un proyecto que aspira a satisfacerlos, considerando el cuidado ambiental, garantizando la calidad de vida, logrando un óptimo valor edilicio, con los mínimos recursos.