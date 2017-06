Balestrasse: “Pudimos frenar el agua que iba a afectar a barrios de Junín”

LA BATALLA CONTRA LA INUNDACIÓN

Sobre el terraplén de 400 metros construido en el campo de Monti, y ante la presencia de vecinos de los barrios La Rufinita y Costa Verde, funcionarios municipales y concejales del bloque Cambiemos explicaron los trabajos que se hicieron para contener el agua que desbordó de la Laguna de Gómez, luego de las grandes lluvias que sufrió el distrito de Junín.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, afirmó: "Esta es una obra que no se ve, porque está en un campo privado y gracias al entendimiento del productor agropecuario que cede una parte de su tierra para hacer esta obra y a la ordenanza de emergencia hídrica que pudimos sacar pudimos hacer esta obra. Estamos parados sobre el terraplén de 400 metros de longitud, 6 metros de ancho y 3 metros de altura. Se hizo en base al pedido de Hidráulica. Trabajamos para que ningún vecino del área urbana y suburbana tenga agua, aunque sabemos que hay muchos campos o cascos de campos bajo el agua. Esto es algo que no podemos evitar, pero sí que ninguna vivienda desde el Balneario Municipal hasta el Carpincho tenga agua. Sabemos que puede haber alguna excepción como en el club de Cazadores y Pescadores que está al lado del río o en alguna vivienda de la laguna. Después sabemos que no hubo agua en ninguna casa".

Y añadió: "Hay muchos terraplenes que se pueden ver al lado del canal y este que no se ve, donde el agua se pudo frenar y que venía por fuera del canal luego de desbordar la Laguna de Gómez. Si no hubiese sido por este terraplén no se hubiese logrado el objetivo que nos planteó el intendente, de que no haya ninguna vivienda inundada. También quiero destacar el enorme trabajo del equipo vial municipal, a cargo de Walter Burgio, que durante quince días estuvo trabajando trece horas diarias. Además de las gestiones que hizo el intendente para conseguir máquinas y bombas".

"El agua la hemos podido parar y no sólo que ha bajado, sino que la indicamos para que regrese al canal. Pudimos frenar una problemática que iba a afectar a barrios de la ciudad. También hay otras obras similares del otro lado del camino al balneario, en otro campo privado, que colaboró para que no haya ningún inconveniente. Siempre estamos atentos a lo que pueda pasar y seguir observando cualquier alarma que nos dé el río para actuar en consecuencia", finalizó Balestrasse.

“El agua viene bajando”

Por su parte, el secretario de Modernización y Gestión, Juan Fiorini, afirmó: "Queríamos venir con los vecinos y mostrarles lo que hicimos. También agradecerles por el apoyo que tuvimos para que se pudiera declarar la emergencia hídrica en Junín y que nos permitió hacer la obra en un campo privado. Además, decirles cómo se hizo esta obra en tiempo récord y la eficacia que tuvo, ya que se controló el agua. Esto generó que ningún barrio aledaño a esta zona se viera afectado por el agua. Los vecinos pudieron ver con sus propios ojos la magnitud de la obra que se hizo".

Además, Fiorini sostuvo: "Hay que resaltar la decisión política del intendente Petrecca y de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien nos dio las máquinas y los fondos para poder hacerlo y rápido. De todas formas seguimos trabajando con la limpieza de canales porque el agua está, aunque viene bajando. La reunión con los vecinos fue buena y se llevaron una explicación por parte de Marcelo Balestrasse. Además, se aclararon cuestiones que surgieron de manera malintencionada y no hay nada mejor que ver con los propios ojos. Muchas veces este tipo de cuestiones se usan de manera política y son temas muy complejos. Por eso vinimos aquí y nos encontramos con los vecinos para explicarles cómo se trabajó en cada sector de la ciudad y en las localidades. Hoy estamos viendo el fruto de estas tareas que hicieron que el agua no llegara a las casas de los vecinos de la ciudad".

Satisfacción vecinal

Juani Ostolaza dijo que "la explicación de los funcionarios fue muy buena y tranquilizadora. Tener de primera mano la información y charlar con el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, fue interesante para saber las cosas que se hicieron. Soy del barrio La Rufinita y les vamos a llevar este mensaje a los demás vecinos que no pudieron venir a esta reunión. Pero esperamos que no llueva y que el agua siga bajando como lo está haciendo ahora. Es importante poder saber lo que pasa y qué mejor los funcionarios para explicarlos".

Omar, del barrio Paso Piedras, afirmó: "Este encuentro clarifica la situación y nos mantiene informados. Tenemos miedo que un día nos bajemos de la cama y apoyemos el pie en el agua. Pero nos vamos conformes con la explicación que nos dieron los funcionarios. Esperemos que la naturaleza nos ayude".

María Esther, del barrio Costa Verde, indicó que "por suerte nos sentimos contenidos en esta situación y quiero agradecer a esta gestión municipal que está trabajando para defender al vecino. Teníamos preocupación por el tema del agua pero tenemos representantes que nos defienden. Fue muy bueno este cara a cara para saber de las obras. Estamos en contacto permanente con la gente del municipio y siempre nos han atendido muy bien. Estamos muy conformes con todo esto".

Leandro Chiesa, del barrio Costa Verde, manifestó que "la explicación de los funcionarios fue muy clara y estamos más tranquilos. Creemos en el trabajo que se hizo porque lo pudimos ver. Hay muchos comentarios que generan preocupación en la gente pero estamos viendo las obras que se hacen. La comunicación siempre genera tranquilidad. Y tener una respuesta oficial siempre es muy positivo. Nos vamos muy conformes".