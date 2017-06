El Frente Renovador criticó la quita de pensiones no contributivas y las becas

CONCEJALES FUERON RECIBIDOS POR EL JEFE DE ANSES

Representantes del massismo local visitaron al titular de la UDAI Junín, Walter Petrecca, en busca de respuestas por la baja de beneficios sociales. “Nos atendió el hermano del intendente, quien expresó no tener conocimiento de estas suspensiones”, dijo Patricio Fay.

Representantes del Frente Renovador visitaron al titular de la UDAI Junín de la Anses, Walter Petrecca, en busca de respuestas por la quita de pensiones no contributivas y el programa Progresar, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo.

Al respecto, el concejal Patricio Fay manifestó: "Nos acercamos a la sede de Anses Junín con el objetivo de hablar con el titular y encontrar respuestas concretas frente a las suspensiones de los beneficios sociales. Rápidamente nos atendió el hermano del Intendente, Walter Petrecca, que es el jefe de la UDAI Junín, quien nos expresó que no tenía conocimiento de que haya problemas con las pensiones y las becas del Progresar".

Además el concejal agregó: "A pesar del desconocimiento de la situación por parte de las autoridades, le trasladamos nuestra preocupación, porque son muchos los vecinos que nos contactan indignados por el recorte de los beneficios. Hay personas que dependen exclusivamente de esos fondos y se vieron de un mes para el otro sin el dinero que utilizan para vivir".

“La metodología de este gobierno es primero recortar los beneficios y después forzar a la gente a realizar trámites y reclamos que tardan meses para obtener respuestas, afirmó Berestein.

“Aislados de la realidad”

Por su parte, el presidente del Frente Renovador local, Maximiliano Berestein, afirmó: "Creemos que el Gobierno ha perdido completamente la sensibilidad y el vínculo con la gente. El mensaje que transmite permanentemente a los vecinos es de desprotección hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. El aumento de las tarifas de energía eléctrica, el ajuste del PAMI con las prestaciones médicas de los jubilados, el recorte de las pensiones no contributivas a los discapacitados, y la quita de becas a jóvenes estudiantes es una muestra de lo aislados de la realidad que se encuentran los funcionarios".

Para finalizar, Berestein agregó: "Obviamente estamos de acuerdo en realizar controles del gasto público y del despilfarro del Estado, pero eso de ninguna manera debe significar que paguen justos por pecadores. La metodología de este gobierno es primero recortar los beneficios y después forzar a la gente a realizar trámites y reclamos que tardan meses para obtener respuestas. El país no puede administrarse como una empresa que analiza números fríos, porque en el Estado esos números son la calidad de vida de los vecinos reales".