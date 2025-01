Bill Gates reveló el “mayor error” de su vida

En una entrevista con el diario The Times de Londres publicada el sábado pasado, Bill Gates (69) habló sobre su divorcio de 2021 de Melinda French Gates, quien fuera su esposa durante 27 años, revelando que uno de sus mayores objetivos en la vida había sido replicar el matrimonio de 45 años de sus propios padres.

“Animé a Melinda a que fuera un poco más tranquila que mi madre, pero los dos éramos bastante ambiciosos”, dijo el exejecutivo de Microsoft, reflexionando sobre cómo intentó recrear el matrimonio de sus padres. “Pasé más tiempo con mis hijos que mi padre, pero la proporción seguía siendo de 10 a 1, y Melinda hacía la mayoría de las cosas por los niños. Lo pasamos genial”.

Bill afirmó que cree que hay “cierta maravilla en pasar toda la vida adulta con una persona”, sobre todo cuando hay hijos en común, buenos recuerdos y proyectos compartidos. “Cuando Melinda y yo nos conocimos, yo tenía bastante éxito, pero no desmedido; eso ocurrió mientras estuvimos juntos”, dijo a The Times. “Ella me ayudó a superar muchas cosas.

Cuando nos divorciamos, fue duro y luego ella tomó la decisión de dejar la fundación; me decepcionó que ella decidiera irse”. Cuando le preguntaron si el divorcio había sido su único fracaso en la vida, Bill expresó: “Eso debería estar en el primer lugar de la lista. Hay otros, pero ninguno que importe”.