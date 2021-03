Qué sistema operativo usa Bill Gates en su celular

Días atrás, Bill Gates hizo su debut en ClubHouse, la red social de audio con salas de voz de diversas temáticas, disponible hoy solo para usuarios de iOS (con invitación previa). El cofundador de Microsoft fue entrevistado por el periodista del diario norteamericano The New York Times, Andrew Ross Sorkin. Habló de la vacuna contra el coronavirus, Bitcoin, su nuevo libro “Cómo evitar un desastre climático” y de su sistema operativo (SO) favorito de celular.

En este sentido, al hablar del mejor SO para el smartphone, Gates dijo que prefiere Android porque tiene apps de Microsoft, debido a que muchos fabricantes ya incorporan estas aplicaciones y vienen preinstaladas en el software de Google. Dijo que se acostumbró al sistema operativo y que los dispositivos Android son más flexibles.

De todas formas, Gates usa iPhone (en efecto, no podría haber participado de la entrevista en ClubHouse sin iOS). Dijo usar este dispositivo en algunas ocasiones. “Quiero hacer un seguimiento de todo y suelo probar iPhones, pero el smartphone que llevo conmigo es Android”, señaló.

Por otro lado, en ClubHouse señaló que se deberá tener mucha precaución al viajar hasta 2022, debido a la pandemia. Y señaló que las vacunas no están llegando, a pesar de que en Estados Unidos la situación de suministro “marcha bien”.

Pidió que tanto vacunas como medicamentos de tratamiento de COVID-19 sean suministrados en los países ricos y pobres, de forma equitativa. A mediados de febrero, Gates recibió la segunda dosis de la vacuna, aunque dijo que seguirá cuidándose con un tapabocas y cumpliendo los protocolos.

Respecto del Bitcoin, señaló que no es para él. Dijo: “Bitcoin usa más electricidad por transacción que ningún otro método inventado por la humanidad”. En este sentido, ha señalado (y no solo en la entrevista de ClubHouse) que no es bueno para el medioambiente.

En 2018, ya había manifestado en una sesión denominada ”Ask Me Anything” de la plataforma Reddit que las criptomonedas están relacionadas con el narcotráfico y la muerte de personas. Dijo hace 3 años: “En este momento, las criptomonedas se utilizan para comprar fentanilo -un narcótico- y otras drogas, por lo que es una tecnología rara que ha causado muertes de manera bastante directa”.

El debut del cofundador de Microsoft en ClubHouse (es posible encontrar la entrevista completa en el canal de YouTube de Brian Penny) se da en un contexto de auge por la nueva app, en la que ya han aparecido en salas de chat de voz (con audiencia) personas como el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el CEO de Tesla, Elon Musk, o el CEO de Robinhood, Vlad Tenev. Es un espacio para “elites tecnológicas”, inversionistas de riesgo, personas destacadas (por ejemplo el famoso podcaster Joe Rogan), emprendedores, artistas y curiosos, entre otros.